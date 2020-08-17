問「貴姓大名」就錯了？別用漢族思惟看原民傳統名字！

聯合報 / 記者陳宛茜/即時報導

原民會統計，台灣恢復傳統名字的原民族人約三萬兩千人。但是，民眾稱呼使用傳統名字的原民朋友時，千萬別直接稱呼其為「某某先生」或「某某太太」。因為，逾一半以上的原住民族，根本沒有「姓」；而民眾根據漢族思維稱呼原民朋友的「名」，有時根本是其父或其母、甚至是其子或其女的名字。

原民會日前預告「姓名條例第九條解釋令」草案，擬讓雅美族人變更傳統名字，不受姓名條例規定次數限制。此一草案引起民眾好奇，為何雅美族人一生可以擁有三個名字。其實，「姓啥名啥」是漢族命名習俗，台灣原住民族十六族，一半以上根本沒有「姓氏」，直接喊其「某某先生」或「某某太太」，相當失禮。了解身邊的原民朋友，不妨從了解他們傳統名字開始。

根據政大民族所教授林修澈研究，目前台灣十六族原住民族的名制，按其結構可分為五種類型:親子連名制、家名制、親子連名氏名制、氏名制與親從子名制。

以出身阿美族的原民會主委夷將‧拔路兒為例。阿美族的名制是「自己的名+父/母名」，根本沒有「姓氏」。「夷將」是主委的名，「拔路兒」則是其父之名。夷將‧拔路兒曾表示，經常被稱為「夷將先生」，但夷將根本不是他的姓。實施這種「親子連名制」的原民族還包括泰雅、賽德克族、太魯閣族、賽夏族、葛瑪蘭族等。

排灣族、魯凱族與卑南族則實施「家(屋)名制」。這些原民族的家屋擁有名字，族人完整名字的呈現為「自己的名+家屋名」，或「家屋名+自己的名」。

雅美族採「親從子名制」。族人一生中要隨家族新生命的誕生改好幾次名字。如原民作家夏曼‧藍波安名字的意思其實是「藍波安的父親」，稱呼他「夏曼先生」或單呼「藍波安」都不對。

而恆春阿美族的名制則是「自己的名+父/母名+氏族名」。布農族、邵族、鄒族等則是「自己的名+氏族名」，這才比較類似漢族和西方的命名方式。

台灣原住民族政策協會理事長陳旻園表示，多數原民朋友根本沒有「姓」，稱呼其傳統名字時，應完整念出才是正確。他也建議民眾認識新的原民朋友前，可先請教其命名方式、稱呼方法，不僅可藉此了解原民文化，也是將尊重多元文化的理念落實於日常生活。

原住民 阿美族 親子

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