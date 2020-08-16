聯合報一周大事8/9~8/15

國內：

9日：日本前首相森喜朗率日本國會跨黨派議員來台弔唁前總統李總統，並獲蔡英文總統接見；同日下午，美國衛生部長阿查爾下午率團訪台，隔天上午將與蔡總統見面。

10日：美國衛生部長阿查爾前往中央流行疫情指揮中心，與衛福部長陳時中舉行記者會，見證簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」。

14日：主計總處公布去年每人可支配所得中位數，財政部也因應調整今年每人基本生活所需費用，估算將從17.5萬元，調高為18.2萬元，比去年增加7千元，調幅為納保法上路以來最大，明年報稅適用。

國外：

10日：黎巴嫩貝魯特爆炸案引爆民眾對統治階層的怒火，黎巴嫩衛生部長哈山宣布，總理狄亞布內閣在開過內閣會議後總辭，狄亞布前往總統府，告訴總統奧恩這一決定，並「將遞交所有部會首長的辭呈」。

13日：美國總統川普在白宮宣布，經他與以色列總理內唐亞胡、阿拉伯聯合大公國阿布達比王儲穆罕默德三方通話後達成協議，以色列與阿聯同意實現關係全面正常化。

15日：今天是第二次世界大戰結束75周年，也是日本終戰日，日本政府在東京武道館舉行全國戰歿者追悼儀式。日皇德仁表示，回顧過往，殷盼在深切的反省之上，不再有戰爭慘禍。