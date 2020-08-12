「世界報業及新聞媒體協會」為全世界重要之新聞媒體組織，每年在世界各地舉行年會，地主國皆表歡迎並樂於參與協辦。該協會年會決定明年在台北舉行，可大幅提高台灣的國際能見度，乃台灣年度國際交流之重要大事，歡迎各界共襄盛舉。

本報系為此年會，歷經兩年之努力籌劃，終得實現，特先口頭向總統府相關官員通報，隨後行文正式邀請蔡總統蒞會演講，並詢問政府之參與程度，以便接續協商籌備細節。

行文後適逢疫情，雙方尚無進一步接觸，亦不知政府參與之方式與進度。因此立委王定宇所謂「僅憑一紙公文」、「一手要錢，一手打標案」、「挾怨報復」云云，皆非事實，更與標案制度化爭議無涉，相關指控純屬指鹿為馬，荒誕無稽。

聯合報系 啟

109年8月12日