此生必走！在中橫與大自然心靈對話

因為世界疫情並未趨緩，暫時無法出國的民眾紛紛規劃國內旅遊，也意外發現其實國內就有許多驚艷的景點。

救國團配合中橫通車60週年，暑假期間擴大舉辦中橫健行活動，反映相當熱烈，遠離塵囂的救國團天祥青年活動中心也登上熱搜。許多到天祥一遊的民眾表示，響應防疫新生活，與其塞在雪隧或一窩蜂去海邊，天祥與太魯閣更能讓人開闊心胸，增添能量。

此外耗時2年9個月打造的第四代「山月吊橋」8月12日起開放，勢將成為太魯閣國家公園最新的熱門打卡景點。「山月吊橋」在布洛灣台地，跨越立霧溪，距天祥青年活動中心約15分鐘車程，橋長196公尺，橋面寬2.5公尺，距離溪谷約152公尺，是太魯閣國家公園跨距最長、距離溪谷落差最大的吊橋，為適合身障人士、老年人、嬰幼兒等全家大小欣賞峽谷的景觀步道。

圖／救國團 提供

天祥太魯閣族稱「塔比多」，意為山棕，日治時代曾設佐久間神社，中橫公路開通後設立文天祥塑像，並更名為「天祥」，為中橫公路大禹嶺以東面積最大、最平坦的河階台地。天祥中心為太魯閣國家公園的遊憩樞紐，鄰近除有祥德寺、梅園、河階地形、壺穴等遊憩景觀外，還有豁然亭步道、白楊步道、梅園竹村步道、綠水步道等，皆以天祥為基地延伸而出，可說是「一階一世界，一彎一天地」。

圖／救國團 提供

救國團天祥青年活動中心海拔450公尺，距花蓮43公里，位於太魯閣國家公園區內，依山勢地形建造，由名建築師漢寶德先生所設計，曾於民國68年榮獲建築師雜誌設計首獎，早期以辦理營隊服務青年為主，更是救國團經典的「中橫健行隊」途中最主要的休憩站。近年隨時代演變持續改建擴增，設備也逐步更新，成為來到中橫地區參加公益、教育、服務、學習、健康、文化等活動的旅友，非常理想的膳宿選擇。

天祥青年活動中心楊基福總幹事表示，中心現在每月辦理一梯次「此生必走！錐麓古道生態活動」，除了專業的生態解說外，還讓大家仰躺吊橋傾聽山風、溪聲與大自然蟲鳴鳥叫的聲音，體驗過的民眾無不驚喜連連，大呼過癮，紛紛表示從未體驗過這種「與大自然深切對話」的深刻感受。

楊基福總幹事也表示，天祥青年活動中心每天播放太魯閣國家公園簡介影片，讓旅友更瞭解太魯閣峽谷與合歡山群鬼斧神工、雄壯又溫柔的風貌，另每週六夜間也會適時安排「原民瘋文創舞蹈及天籟演唱」與旅友互動，留下歡樂美好的回憶。

另類抗疫鬥士！救國團助身障朋友中橫圓夢

近期全民瘋旅遊，救國團也下足功夫規畫辦理各類夏令營，受到許多青少年和社會人士青睞，其中最特別的是有13位身障朋友突破限制，挑戰極限，參加救國團舉辦的「中橫圓夢六十活動」公益梯健行，可說是疫情期間的另類抗疫鬥士。

救國團臺中市團委會於8月13日至16日舉辦「中橫圓夢六十活動」，號召大雅區救國團義工12人及漢翔航空工業股份有限公司志工隊6人，陪同13位下肢身障的朋友，挑戰中橫健行約31.5公里，向世人展現驚人的意志力和毅力。

歡迎會13日上午於臺中市救國團舉行，由臺中市救國團吳桂森主任委員主持，特別邀請臺中市盧秀燕市長、楊瓊瓔立法委員、臺中市陳清龍議員(臺中市身心障礙體育總會理事長)、前臺中縣徐中雄副縣長、臺中市食品流通商業同業公會黃志明理事長等貴賓出席，共同見證這群生命鬥士的不凡。

臺中市救國團在107年暑期，便曾舉辦過一梯次中橫公益健行活動，當時邀請了9名台中市惠明盲校學生，挑戰4天3夜徒步中橫公路42公里，挑戰成功後頒發點字版證書，為這群盲童留下人生中的特別回憶，引發社會各界關注和討論。今年配合中橫公路通車60週年，臺中市救國團再度發起，獲得許多熱心公益團體與個人的贊助與合作，也吸引不少媒體跟拍採訪。

8月16日上午，救國團葛永光主任特別趕赴天祥，與這群生命鬥士一起從天祥步行到燕子口，陪同的還有馬以南女士及媒體朋友們。葛永光主任表示，當年許多人都說中橫公路是「一條不可能完成的公路」，經國先生卻獨排眾議，身先士卒，這種「對的事就要堅持做下去」的精神，就是中橫的精神，也正是救國團的精神，葛主任也呼籲社會各界和救國團一起來關心弱勢，期盼有更多善心人士支持公益。

為了確保安全維護，這次身障中橫健行活動，除有大雅區救國團與漢翔公司志工陪同協助，還安排全程陪走照護護理師2名、全程協助肌力調整專業視障按摩師1名、山域嚮導1名，及導路領隊與押路領隊各1名。另安排前導車與行政保母車各1輛，負責確認路況及接應體力不支的夥伴，天祥青年活動中心則負責協助所有後勤支援。

臺中市救國團任景昱總幹事表示，這次活動從去年10月就開始規劃籌備，今年6月及7月安排了3次試走，估算身障朋友腳程，並評估參加人員的身體狀況。

任景昱總幹事強調，救國團一直以來投入各類公益活動，兩年來透過幫助盲生及身障朋友圓夢，深刻感受何謂生命的韌性，尤其在試走的時候，看著身障朋友們相互扶持，扭傷也堅持練習，儘管戴著輔具每一步都無比艱辛，仍然勇敢朝夢想邁進，同仁和義工們無不敬佩感動。

任總幹事也特別感謝味丹股份有限公司、欣中天然氣股份有限公司、日寶建設股份有限公司、歆錡科技股份有限公司、佐登妮絲國際股份有限公司、佳暐工業股份有限公司、德臻貿易有限公司、樂成宮、味盟食品有限公司等單位贊助經費、及許多以個人名義贊助經費的救國團義工，同時也非常感謝臺中市身心障礙體育總會贊助背包，及臺中市食品流通商業同業公會贊助補給品。

臺中市救國團的同仁們也表示，很榮幸有機會參與障足中橫圓夢六十活動，享受付出的快樂，及援夢圓夢的感動。