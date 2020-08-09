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聯合報一周大事8/2~8/8

聯合報 / 綜合報導
立委驚爆集體收賄案，蘇震清（左起）、廖國棟、趙正宇、陳超明、徐永明、陳唐山等6名現任及前任立委涉案。 圖／聯合報系資料照片
立委驚爆集體收賄案，蘇震清（左起）、廖國棟、趙正宇、陳超明、徐永明、陳唐山等6名現任及前任立委涉案。 圖／聯合報系資料照片

國內：

3日：總統府秘書長蘇嘉全2日請辭，蔡英文總統3日宣布由海基會董事長李大維接任總統府秘書長，另也針對執政團隊說重話「升官發財，請走別路」，執政目標不是為了自己的利益，切勿因一時疏忽，砸掉人民對執政團隊的信任。

4日：國會立委集體涉收賄案，台北地方法院裁定立委蘇震清、陳超明、廖國棟、太流公司前董事長李恆隆、白手套郭克銘及二名立委辦公室主任丁復華、余學洋等七人羈押禁見。創下國內司法史上一次收押三名現任立委的紀錄。

5日：國內新冠肺炎疫情疑蠢動，指揮中心指揮官陳時中宣布，即日起民眾出入醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、展演競賽場所、教育學習場所、宗教場所、娛樂場所、大型活動等八大場所，務必配戴口罩。

國外：

4日：美國政府宣布，美國衛生部長阿查爾將率團訪台，美國在台協會（AIT）表示，阿查爾是首位訪台的美國衛生部部長，也是六年來首位訪台的美國內閣成員，以及一九七九年兩國斷交以來訪台層級最高的美國內閣官員。

4日：黎巴嫩首都貝魯特港區化學藥品倉庫傍晚發生兩起大爆炸，造成至少一百人死亡和超過四千人受傷，上百人失蹤，卅萬人因住處受損無家可歸。

7日：美國國務卿龐培歐宣布，制裁包括香港特首林鄭月娥、港區國安委秘書長陳國基和國安公署署長鄭雁雄等十一名中港現任及前任官員。美國財政部也宣布，將凍結上述十一人在美的財產，禁止交易，因為他們破壞香港自治，限制港人言論和集會自由。

香港特首 內閣 國安 總統府

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