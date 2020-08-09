台中反空汙遊行 盧秀燕：關掉中火

八八抗暖化反空汙遊行昨天在台中登場，醫界、環團提出「宣布氣候緊急狀態、減碳改善空汙，中南部優先、訂定無煤期程二○五○年淨零碳排和二○二五年中火無煤」三大訴求，希望縣市首長響應。台中市長盧秀燕到場支持說，她再加「三要」，要關掉中火二、三號機租、要台中管制生煤自治條例有效、要中火裁罰有效。

昨天反空汙、抗暖化遊行三百多人參加，從台中市民廣場出發，醫生們騎iBike到市政公園，排出「Net○Carbon（淨零碳排）」字樣。民眾黨立委賴香伶、高虹安，時代力量立委陳椒華，國民黨主席江啟臣、立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒及台中市議會國民黨團書記長陳政顯等十九名議員到場聲援。

盧秀燕日前因髖關節舊疾開刀，昨天她撐著柺杖聽完醫界、環團訴求。盧秀燕說，台中是小蝦米對抗大鯨魚，她還要加碼「三要」，第一要台中市生煤管制自治條例有效，中央無權撤銷；第二要上任一年半用各種法律終於關掉中火兩部機組，且是在全台還有百分之十備載電量，支持台中關掉二、三機組不能重啟；第三要「支持開罰中火」，透過科學採證中火的汙染確實超標，予以重罰，但連罰單中央都說無效，民進黨一黨獨大，中央官官相護，包庇汙染者侵害中南部人健康。

台中市長盧秀燕（左）致贈相思樹給健康空氣行動聯盟理事長葉光芃（右），表達對抗空汙決心。 記者黃仲裕／攝影

江啟臣說，反空汙遊行的三大訴求，去年國民黨立院黨團就提臨時動議，但直接被民進黨否決；行政法院判決駁回中火的開罰，不只是打臉台中市府，還打臉中南部民眾，支持中市府繼續提抗告。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，盧秀燕落實前市長林佳龍的台中管制生煤自治條例是天經地義，拜託行政院成全中南部對「無煤」的渴望。