獻給「天上的眼睛」…拼板舟逐岸 接續齊導看見台灣

為了完成與已故空拍導演齊柏林生前承諾，達悟族紀錄片工作者Syaman Misrako夏曼．米紗固（阿凱）划著與父親一起造的傳統拼板舟，從北市百齡橋划至出海口的淡水齊柏林空間，將台東至花蓮段拍攝的素材，獻給「天上的眼睛」齊柏林。他發願要用拼板舟在台灣廿二縣市逐岸，用蘭嶼的角度看見台灣，拍成紀錄片，讓大家看見台灣海洋環境問題，延續齊柏林的遺願。

另外，中央大學為了向齊柏林致敬，將鹿林天文台所發現的小行星，在二○一七年命名為「齊柏林（Chipolin）」小行星，昨天由校長周景揚頒贈小行星銘版給齊廷洹，感念其父齊柏林關注台灣土地發展的堅持與勇氣。

夏曼·米紗固（阿凱，右）將台東至花蓮段拍攝的素材獻給齊柏林。記者魏翊庭／攝影

齊柏林逝世三年多，他生前拍攝看見台灣時，有一幕呈現一艘在波光粼粼的太平洋中前進的拼板舟，齊柏林請阿凱幫忙找達悟族長者吟唱古調幫畫面配音，之後他們更約定要一起拍看見台灣二，其中預計要拍南島遷徙文化，讓更多台灣年輕人認識先人勇於冒險的精神。

阿凱說，知道齊柏林拍片籌錢很不容易，因此想幫齊柏林分擔，由他造舟。他回憶，原本等齊柏林開完看見台灣二記者會，齊導就要到蘭嶼找他，但當時卻等到噩耗。

阿凱本身也是紀錄片工作者，曾擔任紀錄片「橫渡黑潮．拜訪台灣」攝影。他說，自從得知齊導離世消息後，他自己就有個心願，想接續齊柏林看見台灣的意志，由達悟人的角度，划拼板舟逐岸拍攝台灣廿二個縣市沿海，希望大家看見台灣海岸的美麗與哀愁。

淡水齊柏林空間昨天舉辦新展「逐岸」，基金會謝謝阿凱延續齊導的心願，齊柏林兒子齊廷洹昨首度與阿凱相見歡，兩人相約到蘭嶼划拼板舟，阿凱笑說「會長水泡喔」，齊廷洹握住阿凱雙手說「沒關係」，表示一定會約家人去蘭嶼。