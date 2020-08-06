僑委會以限制性招標讓聯合報得標？僑委會：非事實

媒體報導，僑委會的「宏觀周報」以限制性招標鎖定聯合報得標；僑委會今天澄清，報導和事實不符，招標辦理過程均依政府採購法相關規定公開辦理，僑委會鄭重澄清並無報導所稱情事。

僑委會發布新聞稿表示，從2009年起辦理宏觀周報委外業務，歷年來皆公告採公開招標方式對外辦理採購案，公開徵求企劃書方式辦理，並於契約中約定，如原廠商於履約期間內表現良好，得依政府採購法相關規定續約，且以一次為限，其性質仍屬公開招標範圍，並非報導所稱的限制性招標。

僑委會表示，聯合報2011年起承接僑委會宏觀周報業務，提供服務內容包括紙本報刊印務發行，含撰稿、排版、印刷、代編、傳版、製作合訂本等，以每周方式發行，每期發行逾萬份、紙本報刊運寄，遍及國內及海外百餘個據點、2011年增加宏觀數位多媒體報編輯組版與電郵寄送、宏觀數位新聞網網站營運等行政管理業務。

僑委會表示，為撙節政府經費，宏觀周報委外採購案預算逐年遞減，自2009年2789萬元降至2016年1896萬，並無所稱不斷調漲；另為因應新媒體趨勢，僑委會於2017年結束宏觀周報營運，同年5月轉型為「僑務電子報」，以數位方式提供海內外民眾豐富多元的僑務新聞，更大幅減少紙本印刷及運寄成本，每年維運經費下降至300多萬元。

僑委會表示，案件辦理過程均依政府採購法相關規定公開辦理，僑委會鄭重澄清並無報導所稱情事，以正視聽；我國僑務於海外深耕不易，希望各界繼續給予支持，厚植海外友我力量。