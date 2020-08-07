2020餅酒大匯行銷活動88節登場 台中購物節百萬大獎現場抽出

圖／臺中市政府經濟發展局 提供

每年最受市民們期待的糕餅節系列活動，8月8日以「餅酒大匯活動」首發隆重登場！搭配臺中購物節及振興三倍券，集結臺中在地六大好產業(好餅、好禮、好酒、好農產、好新創、好原味)，近百店家參與為中秋節暖身，成為今年臺中最大場次、最應景的特色行銷展售活動，盧秀燕市長也將現場抽出2020台中購物節百萬獎金、汽車及機車等大獎。

經發局長張峯源表示，今年首發的糕餅節系列活動有別以往，市府搭配臺中購物節及振興三倍券，以「臺中酒糕尚 5G餅第一」為主軸，舉辦今年中部最大場次市集活動，吸引近百家業者參與，推出臺中六好產業共同展售，包含有遠近馳名最好吃的臺中糕餅、在地釀造最香醇的好酒、送人最有面子的伴手禮盒、品質最優等的農特產品、遠自梨山來共襄盛舉的原民好物，還有臺中新創家產品也同場熱售，更與臺中購物節搭配，凡是活動當天現場消費的金額，都可登錄2020台中購物節APP以3倍累計，大幅提高抽中臺中購物節精品豪宅及各項大獎機會，現場也準備了許多豐富大獎來刺激買氣，希望民眾買得開心抽得滿意。

圖／臺中市政府經濟發展局 提供

張峯源局長也特別預告，2020台中購物節舉辦至今官方APP累計登錄金額已突破30億元，以驚人的速度超越去年同時期金額！盧秀燕市長也將在88餅酒大匯活動現場抽出百萬現金、TIIDA汽車及光陽電動機車等大獎。本次活動特意選在88節舉辦，現場將有很多適合爸爸們的好禮，同時呼應即將到來的中秋節，店家們精心推出預購中秋禮盒早鳥優惠，搭配振興券加上臺中購物節累計消費，真的非常划算。

經發局表示本次活動獎項相當豐富，活動現場消費累積滿2,000元，即送限量隨身涼風扇1只；現場消費滿500元即獲糕餅節系列專屬抽獎券，年底抽出gogoro電動機車、70吋液晶電視、空氣清新機、除濕機…等獎項；民眾持振興三倍券消費購物單筆滿500元，現場再加碼參加轉轉樂抽1,000元園遊券及airpods等，另外，還有隱藏版的APP探索地圖拿好禮…，好禮獎不完！本場次活動也特別與中華電信合作，讓大家搶先體驗5G高速率、低延遲、大連結所帶來的新網路時代，邀請大家使用振興券或多元支付來一次購足〝六好〞產品，還有機會抽中Gogoro電動機車大獎，8月8日一定要記得來臺中公園共襄盛舉。

更多活動詳情請上臺中市政府經濟發展局網站http://www.economic.taichung.gov.tw/。

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