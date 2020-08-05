NCC將設傳播資料庫 委員：不會針對性

「希望透過建置傳播數據資料庫，解決有線電視長期以來的上下架爭議！」NCC主委陳耀祥5日偕同6位委員接受媒體提問。陳耀祥表示，未來NCC會建立傳播數據資料庫，減少有線電視頻道在收視、上下架的爭議。針對中天年底將面臨換照，新上任的委員、傳播學者王維菁、林麗雲皆承諾，會依法處理，不會如總統府密件案所說的具針對性。

最快9月公聽會

「希望最快能在9月辦公聽會，收集意見修正廣電三法。」針對外界關注的廣電三法，陳耀祥說之後也將蒐集各界意見，將廣電三法進一步優化，未來修法過程會著重在評鑑換照、分組付費，並建立傳播數據資料庫，防止媒體壟斷。分組付費則能解決頻道上下架爭議，改善節目內容參差不齊的問題。

外界盛傳行政院將成立數位發展部，NCC將會有哪些權力會轉移到數位發展部？陳耀祥表示，因為NCC在相關修法中是利益衝突機關，相關業務需要行政院說明，但是他也透露，目前有爭取到內容審查的獨立性，因為言論自由在台灣的歷史得來不易，這部分有獲得共識。

而在境外OTT納管的部分，陳耀祥也說，許多業者近日都陸續到訪，相關專法對於平台哪些納管、哪些不納管（如youtube）也都在討論過程中，OTT平台基過4年開放，產生的問題也非常複雜，仍需要經過與立法院、專家學者進行溝通，也會搭配資料庫，有更多客觀指標對政策進行評估、改善。

不會針對個案

中天電視將於年底面臨換照問題。曾在總統府洩密案中被點名的委員王維菁嚴正否認她會針對性審查換照案件，她說這些是有目的假訊息，當初主委徵詢她是否願意擔任委員時，從未提到中天的問題，她絕不會為政治服務，並秉持專業，不會針對個案。

新任委員林麗雲過去在「反旺中、反壟斷」的運動中扮演關鍵領導角色，媒體也好奇她面對中天換照的態度。但林麗雲澄清，反旺中並非個案，而是針對當初監管機制尚未完備前，不應該通過如此大規模的併購案，如今面對中天換照也是依法處理。

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