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為科技犧牲農地 民團籲設複合專區

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
高雄橋頭科學園區開發時無視有機農地被影響的處境，時代力量立委陳椒華（左）及民眾黨立委張其祿（右）與眾民團開座談會討論，並呼籲政府重視。 台灣醒報
高雄橋頭科學園區開發時無視有機農地被影響的處境，時代力量立委陳椒華（左）及民眾黨立委張其祿（右）與眾民團開座談會討論，並呼籲政府重視。 台灣醒報

農地產值不如科技園區，就該被徵收嗎？時代力量立委陳椒華、民眾黨立委張其祿與滾水生態農業促進會等民團5日於立法院舉辦「有機農業促進法修法」記者會，呼籲政府儘速修法確立優良農地標準、將農地位階提升，以及設立「複合式」農業專區，引入生技產業等，增加有機農地產值。

立法院5日舉辦民眾黨立委張其祿5日指出，總統蔡英文競選時曾承諾要更落實有機農業，但高雄橋頭有農地與科學園區徵收地段重疊時，二話不說就被迫轉讓。他認為，政府應儘速實現當初設立專法的初衷，協助創立有機農業專區，「疫情之後也能發現，農業安全是國家非常需要重視的議題。」

張其祿表示，一個國家不重視農業發展，就會增加糧食進口等外部成本，國際上已有相當多案例。他呼籲說：「政府必須思考如何讓農業跟科技並存，而不是說只要有科技什麼都可以。」時代力量立委陳椒華也補充，農委會有責任照顧及保持乾淨的水跟農地，讓人民吃的健康，但目前政府心態並非如此。

內政部規劃一塊都市計畫的土地，裡面所涵蓋的農地就要被犧牲，那誰要投入建造成本較高的有機農地？陳椒華批，人民看到政府帶頭開發科技園區、犧牲農地，造成現在土地變成一種財富，「政府應儘速修訂《有機農業促進法修法》，將符合有機條件的農地位階提升，政府在徵收時必須做更全面的考量。」

複合式農業專區

滾水生態農業促進會發起人楊登旭舉例，「曾有政府官員問我，科技園區每甲的產值是7億，那你們呢？」這也讓他開始思考有機農業產值的問題。他建議，政府應將有機農地列入國土計畫法，以專區形式保護優良農地，引入高產值的生技產業，「從單一型變複合式。」

環境權保障基金會研究員林彥廷則指出，科技部在選址時，並沒有落實政策環評，也未讓民眾完整表達意見。希望政府及時修正建造策略，讓橋頭科學園區跟農業生態共存共榮，成為台灣第一座有機生態及產業共存的生態型園區

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