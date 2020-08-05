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強迫萬元換瓦斯新表 能源局允諾監督

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
綠委高嘉瑜（中）呼籲能源局加強監督業者換表、維修系統業務，不要讓天然氣業者以換表名義濫財。左為能源局官員丁建仁。 台灣醒報
綠委高嘉瑜（中）呼籲能源局加強監督業者換表、維修系統業務，不要讓天然氣業者以換表名義濫財。左為能源局官員丁建仁。 台灣醒報

「明明天然氣換新表並非法律強制，瓦斯公司卻藉此強迫民眾、收取高額換表費用，實在不應該！」綠委高嘉瑜5日召開記者會表示，她接到許多民眾投訴，瓦斯公司以舊系統無法維修為由，強迫社區更換新系統，還開出高額價碼，根本是藉機剝削民眾。能源局官員回應，換表並非法律強迫，會加強與業者溝通。

民眾遭強迫換新表

陳情民眾宋先生表示，他的社區舊瓦斯系統抄表壞掉，結果瓦斯公司便跟他們說要換新的微電腦抄表系統，除了每戶基本費要調漲40元外，還要收取9000到12500元不等的換表費用。經濟部能源局雖然有推廣新的微電腦抄表系統，但並非強制規定，結果卻遭到瓦斯公司強迫更換。

高嘉瑜說，以台電、台水為例，近年都在推廣智慧電表、水表，可是他們都是以自己營運成本進行吸收，天然氣雖然是民營，可是裡面有許多資金也是政府轉投資，因此政府還是需要負起監督責任，而且天然氣的基本費本來就含換表業務，不能讓天然氣業者長期壟斷，並藉此賺取暴利。

換表費應由業者吸收

「能源局推廣的微電腦抄表只包含安全功能。」能源局石油與天然氣組科長丁建仁表示，能源局無論推廣哪種微電腦抄表系統都不是強迫性，此案例中除了一般監測超時、漏氣、地震阻斷的安全功能之外，還多了通訊功能，業者如果需要安裝的話，需要與用戶清楚說明可能產生的加裝費用。

不過高嘉瑜質疑，台電、台水每戶更換智慧電、水表的成本大約是4800元左右，而根據資料，微電腦整體的換裝費用大約也在4、5000元，為何天然氣業者可以用「商業機密」為由不公開資料？因此她希望能源局可以強加監督天然氣產業，將這些資訊公開透明，保障消費者，而且換表費用應該由業者吸收。

丁建仁僅表示，未來在天然氣業者座談會或說明會上，會跟業者加強溝通，避免相關爭議發生。針對高嘉瑜呼籲要業者吸收成本等問題，並無多做說明。

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高嘉瑜 台電 記者會

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