「信耶穌者得鑽石」牧師郭美江驚傳乳癌病逝享壽67歲

曾在基督教台北純福音教會演講的靈恩派牧師郭美江，今（4）日在教友圈傳出她因罹患乳癌，病危住進林口長庚醫院的安寧病房，於今早7：09分逝世，享壽67歲。

郭美江曾因宣揚基督教神蹟創下「信耶穌得鑽石」、「同性戀是個網羅」和「我奉主耶穌名，看我拿勝利寶劍斷他魂結，阿們斷開鎖鏈」等傳教台詞，在網路上一度爆紅，讓她因此一夕成名，許多民眾更紛紛模仿她的用語，更有不少網友將其關鍵字例如「網羅」、「靈的轉移」KUSO衍生出不同創作，甚至還被網友封為「MC美江」、「斷開系福音饒舌天后」等，但相關言論卻也引發爭議，包括歧視同性戀和其傳教方式不當等。

曾邀請過郭美江牧師演講的香港教會《 CRC利河伯教會 》稍早也在官方臉書PO文致哀，內文提到「收到消息，敬愛的郭美江牧師已於今早7：09回天家了，願主親自安慰她的家人和親友們，感恩美江牧師在世的美好工作，也謝謝她曾經來港服事我們！」

文中也PO出去（2019）年郭美江到香港演講的影片，並表示與大家分享去年她在我們當中分享的信息，「雖然主的僕人被接去了，但美好的主工要透過你我延續下去」。