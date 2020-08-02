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聯合報一周大事7/26~8/1
國內：
30日：李登輝前總統晚間7點24分辭世，享耆壽98歲。
8月1日：國民黨籍立委陳超明、廖國棟、民進黨籍蘇震清、無黨籍趙正宇、民進黨前立委陳唐山及時代力量主席徐永明捲入ＳＯＧＯ經營權戰及土地開發弊案，檢方複訊後，依貪汙罪向法院聲請羈押蘇震清、陳超明、廖國棟、趙正宇、徐永明及太流公司前負責人李恆隆和3名助理，共10人。
8月1日：監察院長陳菊正式就任第六屆監察院長、國家人權委員會主任委員。對於在野黨質疑監委人事違憲，陳菊表示，她非常用心準備，希望在立法院有機會接受各政黨檢驗，可惜立法院沒給她這個機會。
國外：
27日：國際新冠肺炎疫情增溫，美國白宮國家安全顧問布萊恩確診；泰國宣布新增4起新冠肺炎確診病例，其中有1人是從台灣返泰的泰國移工。
28日：世界衛生組織（WHO）表示，新冠病毒「喜歡所有的天氣」，沒有季節性的限制，不像多數病毒，疫情會隨季節起伏。
31日：李登輝前總統辭世，日本首相安倍晉三表示，李登輝對日本與台灣的親善關係及友好關係增進做出重大的貢獻。美國國務卿龐培歐發聲明，哀悼李登輝逝世，讚李大膽改革，讓台灣成為民主燈塔，鞏固美台的深厚友誼。
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