與蔣介石有不共戴天之仇？ 宋慶齡不想住重慶而住香港惹各界議論

宋慶齡不想住重慶而住香港 惹各界議論

一九四一年香港淪陷之前，英國殖民地香港是那些不想待在戰時中國、又有能力離開的人的理想居住地。慶齡不願意住在蔣介石的戰時首都重慶，撤離上海後在這裡安了家。孫夫人不住在中國與她的國家分憂，而在香港尋求安全舒適，讓很多人大不以為然，他們認為手擎國父留下火炬的夫人應該帶頭承受炸彈。日本報紙嘲笑她。但慶齡滿不在乎，她真心覺得，住香港是因為她與蔣介石不共戴天，不能同住一個城市。

慶齡對蔣委員長的深惡痛絕多年過去了仍然絲毫不減。一九三七年全面抗戰開始時，出於愛國，也由於史達林下了死命令，她有一段時間對蔣還算客氣，但就是她的讚揚裡面也帶著刺：「蔣委員長停止了進一步的內戰，這是很可祝賀的。」

自創組織「保衛中國同盟」

在香港，慶齡進行自己的救亡活動，她成立了個「保衛中國同盟」，為中共宣傳、籌款、購買運送物資去他們的根據地。「同盟」很小，只有一小組人，兩三個人領基本薪水，其他都是義工。他們起到的作用十分有限，但畢竟是慶齡自己的組織。

她對一切細節都親自過問，對所有的捐款，無論數目多小，都寫信致謝。她對這個不起眼的機構很滿足，這給美國海軍助理參贊埃文斯．卡爾遜（Evans Carlson）留下了深刻印象，他說慶齡具有充分的自信心，不覺得需要顯示自己。慶齡沒有追求權力的欲望，當然她也明白自己的能力有限。

（本文出自《宋氏三姊妹與她們的丈夫》，原文作者：Jung Chang，譯者：張戎，未經同意禁止轉載。） 在她的組織中，慶齡營造了一種同志式的氣氛。當時的義工、後來成為慶齡終生朋友和傳記作者的愛潑斯坦描述道：「工作人員，不管地位高低，她都一視同仁，熱情民主地相待，讓所有人都感到平等自在。

同盟每週在西摩道二十一號我們狹小擁擠的香港總部開會，大家都親密放鬆，辦公桌上高高堆著一摞摞文件，經常還有大批物資擺在地上等著處理。我們的國籍不同，職位不同，年紀不同。我二十三歲，是最小的。宋慶齡是我們的領導，但她從來不教訓人。」

同伴們喜歡她的幽默感。一天，英國工黨議員、不久將任邱吉爾戰時內閣成員的斯塔福德．克里普斯（Stafford Cripps）爵士到香港來，希望見她。她在家裡設宴招待。就在貴客快到的時候，消息傳來，他吃素。廚師只好重新做一席素菜。不一會消息又傳來了，他只吃生菜。慶齡聽到後，兩手一攤說：「那我們只好把他放到草坪上去吃草！」

她曾批評大姐斂財、不看好二姐婚姻

一九四○年二月，美齡因為嚴重鼻竇炎飛到香港去做鼻竇燒灼，住在靄齡遠眺大海的住宅裡。慶齡心疼妹妹的病，也搬來了。姊妹三人同住了一月有餘，天天在一起，這是多年來沒有過的事。戰時的統一戰線使她們得以把政治分歧暫時放開，專心關愛彼此。

慶齡從前尖銳地議論過靄齡斂財的手段，對美國記者斯諾說：「靄齡很精明，她從來不賭博，她買進賣出全靠事先的信息，……靠知道政府金融政策的變化。……美國有錢，中國很窮，在中國要積累美國富人那樣多的錢，只能靠不正當的罪惡手段，靠擁有以武力支撐的政治權力。」可眼下，大姊這麼愛她，她軟了下來，不持嚴厲批判態度了。對美齡，她也說好話了。斯諾此時正好在香港，留意到慶齡對小妹的婚姻「看法有點改變了」。

從前她曾對斯諾說：「婚姻雙方都是機會主義，沒有愛情可言。」如今她說：「一開始是沒有愛情，但我想現在有了。美齡是真心實意地愛蔣，他也愛她。如果沒有美齡，他的行為會更壞。」

（本文出自《宋氏三姊妹與她們的丈夫》，原文作者：Jung Chang，譯者：張戎，未經同意禁止轉載。）