種植關懷力 從食材看見與土地的連結價值

從2019年起的巴西水災、澳洲森林大火，到今年嚴重的東非蝗災與震撼全世界的肺炎疫情，人類社會遭到自然界的反撲，警示我們地球健康的重要性。而當環境變動的風險升高，肩負社會整體經濟成長的重要企業，愈加重視企業社會責任的實踐，不只追求公司績效，更希望達到經濟、環境與社會的平衡，透過公司治理的政策推動逐步影響旗下員工，且擴大到員工的家屬親友，從自身行動開始正向改變，讓大家一同用更謙卑的心去關懷、認識土地，並將永續的根本深植到日常生活中。

這次我們特別訪談了三位致力土地關懷與糧食教育的推動者，分享他們的經驗、策略與行動，一探企業如何思考人與土地的關係，並提出解決方案。

友善土地的餐桌行動

餐桌上的氣候變遷，就從吃飯開始許多人會認為氣候變遷的改革，好像要從很大的面向開始，但其實沒有這麼困難，當地球上每個人都做出一點改變，那就會成為巨大的推動力量。

以日常必做的「飲食」開始，飲食的健康與否，是維繫人體生存的重要關鍵因素。富邦金控從2018年起，陸續於3棟主要辦公大樓建置「幸福食堂」，設立目的就是為了讓員工有良好安全、健康的飲食保障，吃得安心，也有足夠的「食安」認知。

「有機食材，不只是健康，更重要的是整個栽種過程都以友善土地的方式進行」-富邦金控人資長劉菁宜

我們採訪到富邦金控人資長劉菁宜，她分享所謂的幸福食堂，第一步用意是採用有產銷履歷的食材烹煮，保障員工的食安健康。這些有產銷履歷的食材，不只是健康問題，更是支持不過度噴灑農藥，在地自然的循環機制，讓土地得以永續利用，達到真正環境保育行動。

第二步用意，透過食堂空間創造更多體驗互動，強化員工對有機食材的認知理解，找來小農與員工面對面進行互動，透過口語的說明，認識這些蔬菜的來源可貴，甚至讓員工現場就能支持小農，購買有機食材。