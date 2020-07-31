影／泰雅族女孩恢復傳統名字 無懼被笑「冠夫姓」

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
11歲的泰雅族女孩姞娃思‧莎韻，在原民會舉辦的「8月1日原住民族日系列活動開跑」記者會上，笑容開朗地分享她的傳統名字故事。記者陳宛茜/攝影
11歲的泰雅族女孩姞娃思‧莎韻，在原民會舉辦的「8月1日原住民族日系列活動開跑」記者會上，笑容開朗地分享她的傳統名字故事。記者陳宛茜/攝影

「恢復傳統名字也許會被同學開玩笑，但如果不恢復，就無法讓別人了解我們自己的文化、產生偏見和負面想法。鼓勵大家一起恢復傳統族名！」11歲的泰雅族女孩姞娃思‧莎韻，昨天在原民會舉辦的「8月1日原住民族日系列活動開跑」記者會上，笑容開朗地分享她的傳統名字故事。

呼應今年回顧論壇「回復我們的名字」主題，記者會上，原民會邀請四位小朋友分享恢復傳統名字的故事。姞娃思‧莎韻表示，泰雅族是「親子連名制」，姞娃思是她的名字、莎韻是母親的名字。但一般人總以漢族思維為框架，呼她為「姞小姐」。她也常被戲稱為「吉娃娃」、「鯊魚」，甚至問她是否「冠夫姓」。但她認為，回復傳統名字可以找回對自己文化的認同。

記者會 泰雅族 原住民

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