黨產條例釋憲案 大法官8/28宣告解釋
台北高等行政法院多個合議庭因審案認為黨產條例有違憲疑義，向大法官聲請釋憲，大法官於6月底開庭辯論終結。司法院今天表示，訂於8月28日下午4時在憲法法庭宣告解釋。
大法官於6月30日於憲法法庭進行言詞辯論，邀集聲請人、相關機關、關係人、鑑定人等到庭陳述意見，並開放民眾旁聽。黨產會認為，條例未侵害司法權、符合憲法平等原則、法律明確性原則；國民黨等關係人則認為，條例違反權力分立等原則，盼宣告違憲。
不當黨產處理委員會遞交「憲法法庭言詞辯論意見書」，詳細介紹政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例（黨產條例）的立法背景、目的、黨產會處理不當黨產的現況，以及對釋憲案爭點的意見。
國民黨出庭表示，該條例違反憲法第7條平等權、第11條言論自由、第14條結社自由、第15條財產權、第23條比例原則，希望解釋全部違憲。
黨產條例釋憲案的聲請人、台北高等行政法院法官當天沒有出庭，但在當天傍晚發布新聞稿指出，為避免予人司法天平的中軸挪移一方的誤解而不出庭；黨產條例所稱轉型正義直白點說，是新興民主國家怎樣和前政權算帳。
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