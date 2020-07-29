宋美齡目擊紅色武漢革命覺得超反感 對蔣介石與蘇俄、中共決裂大讚

宋美齡目擊紅色革命 感到厭惡

美齡雖然絕頂聰明，但她早年的政治思想跟兩個姊姊比起來相當含糊。這種狀況在一九二六年至一九二七年冬天，蔣介石「清共」前夕，徹底改變。那時國民黨軍隊占領了長江重鎮武漢，廣州政府搬去那裡。姊姊慶齡作為國民黨領袖之一，哥哥子文作為財政部長，都在武漢。美齡跟母親和大姊一同去看望他們，在武漢住了三個月。

他們親歷了一個紅色都市。城裡到處是巨幅標語宣傳畫，有的畫著中國群眾把帶血的刺刀捅進肥胖醜陋、畏縮在地的資本家身體。罷工是家常便飯，遊行示威、群眾集會天天發生，用當時也在武漢的、左傾記者文森．希安（Vincent Sheean）的話來說，學生和工會的行為，「表明這是一場高度組織起來的社會革命運動，好像隨時可能奪過生產工具，宣布實行無產階級專政」。大風浪尖上引人注目的泡沫，是聚集在街頭的一群群外國革命者，他們來自歐洲、美國和亞洲其他國家，來紅色武漢目擊革命，從中獲得啟發。

紅色武漢是慶齡一生中最活躍、最激進的日子，身居高位的她，對市內及四周盛行的暴力一概支持。可是美齡和母親、靄齡對所見所聞都反感透頂。美齡寫道：她住地的窗外，「沒有哪個星期沒有共產黨工會控制的成千上萬的人群遊行示威，呼喊著『打倒』的口號，不是打倒某某人，就是打倒哪個傳統、哪樁陋習，要不就是打倒哪個帝國主義國家，……一連幾小時，數千人的呼喊震耳欲聾，隊伍經過這裡時，還特別直著嗓子喊聲最高。……刺耳的號角聲、鑼鼓聲、鐃鈸聲，叫人不得片刻安寧」。

她聽說，這裡「不分青紅皂白地抓人，打人，非法搜身，拘捕，私設法庭，私處死刑」，人們「被逼迫著眼看對地主、官員、自己的親戚甚至自己的母親舉行『公審大會』，他們恐怖萬分」。她對這一切深深厭惡。

紅色恐怖的設計者愛上宋美齡

（本文出自《宋氏三姊妹與她們的丈夫》，原文作者：Jung Chang，譯者：張戎，未經同意禁止轉載。） 鮑羅廷──武漢蘇維埃式紅色恐怖的設計者，此時在武漢。一天美齡問他怎樣為這些行為辯護。鮑羅廷據說私下裡愛慕美齡，有僕人在他寢室發現一張廢紙，上面寫滿了「美齡，親愛的，親愛的美齡」。既然美齡問他，他便有意要在她面前表現一下。鮑羅廷擺出一副思想家、演說家的樣子，對她發表長篇演說。

在宋子文的客廳裡他踱來踱去，根據演說節奏，或是沉思地漫步，或是激昂地大踏步，不時，他舉起握緊的拳頭，停頓在頭上好似在打標點符號，然後一氣砸下來，砸在左手心以示強調。這番表演，對美齡產生的效果只是：「我的天性，我的直覺，我的信仰，我的整個身心，都對鮑羅廷先生的理論感到噁心厭憎。」

蔣介石與蘇俄和中共決裂 宋美齡大讚

四月回到上海後，美齡目睹了蔣介石的「清共」，對蔣與蘇俄和中共決裂十分贊同。在靄齡的鼓勵下，她願意把自己的一生與蔣介石結合起來。五月，蔣給她寫了第一封信，寄上自己的照片，她給蔣回了信。從此他們頻繁往來，據蔣日記，有時「談至午夜」，有時到鄉間「別有風味」的小餐館聚談，有時乘車兜風到深夜一點。兩人顯然愛上了彼此，也許不是神魂顛倒地愛，但是是兩個成熟的人，基於共同的見解、贊同彼此的生活目標、樂意攜手並進的愛。對美齡來說，作為未來中國領袖的夫人，以她無窮的精力，她覺得能夠為國家幹出一番事業。

蔣介石早已同妻子福梅離了婚，這時著手安排與兩個姨太太脫離關係，她們沒法不同意。他答應負擔她們終身的生活，潔如被送上輪船去美國。在船上有人看到她「穿著入時」，但在掉眼淚。蔣在上海的主要報紙《申報》上連登三天〈啟事〉，說明自己是單身。

一九二七年九月二十七日，美齡和蔣介石在大姊家訂婚，同時照了訂婚照。第二天，蔣東渡日本，去見美齡的母親。宋老夫人顯然已把美齡的婚事整個交給靄齡辦理，但她也想見一見這位未來的女婿。見面後她很滿意，當面告訴蔣她同意這樁婚事。蔣興奮已極，回到住地後挑了一枝大墨筆，書寫了四個大字：「橫掃千軍」。

上海辦盛大婚禮 宋美齡身穿銀白色西式婚紗

宋老夫人回到上海為女兒籌辦婚禮，婚禮定於十二月一日。那天，新郎在上海報紙上發表文章表達自己的喜悅，新娘告訴朋友她覺得幸福得發暈。基督教儀式先在宋家舉行，然後一千多人出席了他們在上海首屈一指的大華飯店舉行的婚禮。美齡激動地對艾瑪說：「所有有地位的人都出席了。」

「上海從來還沒見過這樣盛大的婚禮！」報紙報導了每一細節，一篇文章詳細描繪她的西式婚紗：「新娘看上去非常迷人，她身穿美麗的銀白色喬其紗長禮服，一側稍稍下墜，束著一支橙花。頭上戴著也是橙花骨朵編織的花環，下垂著美麗的稀有蕾絲面紗，面紗長而飄逸，跟她肩披的長長的白色刺繡銀花軟緞拖地裙裾互相輝映。她的鞋、襪都是銀色的，手上捧著蕨葉陪襯的淺粉色康乃馨花束。」因為白色在中國是葬禮的顏色，美齡的裝束以銀色代之。

婚禮後，蔣跟大姊靄齡──而不是跟他的新夫人──討論政治局勢和他的計畫。他那時還在北伐途中，靄齡對北京政府的同情無疑影響了他的立場，擊敗北京後，他對政府領導人和官員都不抱敵意，以後繼續重用他們中許多人。前總理段祺瑞去世時，他說：「段氏對於國家確有不沒之功，於己之師生關係，尤無任哀悼也。」吳佩孚去世，他為吳舉行隆重國葬。

靄齡感到有責任讓新郎不要耽於享樂而誤國事。一天，蔣跟美齡出去騎馬郊遊玩了一下午，晚上他去拜訪靄齡，靄齡責備了他。蔣日記記載：「晚餐後訪大姊談時局，彼甚以余遊怠為慮，且輕視之，其實不知鴻鵠之志也。」蔣介石受到刺激，認為靄齡不了解他的遠大志向，要用事實來證明給大姊看。靄齡如今有點像蔣的顧問，她對蔣的影響超過任何人。

（本文出自《宋氏三姊妹與她們的丈夫》，原文作者：Jung Chang，譯者：張戎，未經同意禁止轉載。）