徐瑞希辭公視董事 批文化部「把公媒獨立踩在腳底」

文化部委託公視籌劃國際英語影音平台，過程因程序問題引發爭議，公視臨時董事會周一以11比4的高票通過影音平台前導計畫。沒想到今日文化部宣布，國際影音平台政策不變，但終止有關國際影音平台委託公視案。董事徐瑞希今天一聽聞此事，決定辭去第6屆董事一職抗議，她形容文化部「兩天之內把台灣20多年建立的公媒獨立踩在腳底。」

徐瑞希受訪時表示，她最早對於這個案子有所質疑，因此附議開臨時會。但在臨時董事會上看到公視的努力、改變想法決定支持此案。沒想到文化部會發這樣的聲明。她批文化部「說一套做一套」，一方面說尊重決定，決定之後又翻盤，對董事會集體通過的案子用這種方式否決，「這個理由叫我們作為公共媒體的董事如何忍受，不想忍受、只有辭職。」

徐瑞希表示，這也看到一個嚴重問題:「公視被政府的計畫補助圈養」。國際平台通過了，但文化部不想做就不做了，「一下要做、一下不做，如何維持公視的獨立性」。

她直言，文化部若要做國際平台，一定要採用捐助的方式、而不是採計畫補助，「一下給你，一下不給你，不是把公視當標案單位」，文化部的決定徹底顯示政府對公共電視定位的不清楚，「公視必須展現自己的獨立性」，制度的修改是當務之急。