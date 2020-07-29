批火車不會進基隆張冠李戴 林右昌：輕軌比火車快

搭乘郵輪探索夢號跳島旅遊的基隆市長林右昌，今天上午10點多下船，針對基隆輕軌的爭議，林右昌說，基隆輕軌是改善整個基隆到大台北地區交通軌道運輸最好的方案，基隆輕軌的速度和效率都比台鐵火車還要快，希望大家用正向的態度看待。

林右昌說，台鐵現在的狀況讓人不滿意，誤點始終無法解決，感覺比較快，事實上並沒有，台鐵區間車常要在七堵、八堵等對號車。基隆到台北路廊台鐵無法再增加運量，基隆輕軌是改善整個基隆到大台北地區交通軌道運輸最好的方案，基隆輕軌的速度和效率都會比台鐵還要快，希望大家用正向的態度看待。

林右昌並指出，基隆輕軌的運量已規畫到中運量，最重要的是基隆不用出到一毛錢，另外，對於終點站交通部、基隆市、台北市、新北市已有共識設在三鐵共構的南港車站，對未來基隆交通部轉乘會便利很多。

被問到有民眾質疑基隆輕軌未來站站停會變慢？林右昌說，事實上，火車有誤點的情況，還要等其他對號列車經過，但未來捷運有專屬的路權，捷運的特性就是起步快、停得快，準點也不會誤點，整體效率會比台鐵火車還好。

林右昌表示，有一點他要特別澄清，有張冠李戴說「火車不會進基隆」，是火車不一定要進市中心現在舊火車站，現在八堵站和七堵站本來就是重要轉運中心，安樂、七堵、暖暖區等民眾都是利用這兩個站轉乘，另外，中正、仁愛、信義區很多民眾搭2088、1579快捷公車。

林右昌並說，現在如有需要搭火車不一定要去基隆火車站搭車，據市府統計，有了城際快捷公車後，到基隆火車站搭乘的只剩過去的三分之一，過去一天可能要3萬多人次，現在一天剩1萬多人次。他強調，要用符合現狀的需求描述，不要用以前的情境、似是而非來設想未來。

「過去大家一定要到火車站坐火車，這是以前的時空環境，現在不同了，有很多的選擇」，林右昌說，把過去的資訊拿來現在談，希望大家就事論事。他一定會選擇，也一定會做對基隆最有利的決定，這是毫無疑問的事。