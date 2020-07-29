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文資放到爛？拆老眷村 爆陰謀論

聯合報 / 記者程嘉文／屏東報導
屏東東港共和新村面臨拆除，多年來不少團體與當地居民奔走，希望能爭取保留眷村風貌。 記者劉學聖／攝影
屏東東港共和新村面臨拆除，多年來不少團體與當地居民奔走，希望能爭取保留眷村風貌。 記者劉學聖／攝影

屏東東港的空軍眷村「共和新村」，面積近十三公頃，是市區內最大綠地，也是國安局前局長李翔宙、名演員金士傑的故鄉。國防部十六年前推動改建，但遭質疑在意見調查上下其手，包括金士傑一○五歲的父親金英，至今仍有多家眷戶拒絕搬走。屏東縣府雖公告共和新村為歷史建築，却限定僅「日本造」才算文資，過去七十年住戶增修建部分都須拆除。

東港共和新村 面臨拆除命運

共和新村原是日本海軍高階官舍，政府遷台後，空軍為因應大量官兵眷屬，將獨門獨院的日式房，每間分給好幾家人，並在村內空地增建戶戶相連的「克難屋」。

民國九十二年，國防部推動共和新村改建，依據當時的眷改條例，須經住戶四分之三以上同意。民國九十三年三月廿八日調查期滿，國防部宣布全村一五二戶、一二二戶同意，通過門檻。

改建調查惹議 國防部被糾正

居民質疑，共和新村名冊向來是一七五戶，軍方却以「違規使用」排除廿三戶。這廿三戶未收到違規使用通知，也獲邀參加改建說明會。甚至軍方後來延長一個月認證調查期，又允許他們參加改建。

官方在法律戰初期占上風，九十七年與九十九年，行政法院兩度判決住戶敗訴。軍方據此向屏東地院控告住戶不當得利，一百年勝訴確定。

一○二年十月，監院通過委員葛永光、趙榮耀的調查，糾正國防部。監委指出，國防部在無法律依據下，擅自延長認證期，本案真正的同意比率，應為一七五分之一一三，未達門檻。眷戶隨即向北檢控告國防部前部長湯曜明、總政戰局前局長陳邦治偽造文書，希望藉此向行政法院提重審。但北檢經過五年多調查，直到民國一○五年八月才認定，提告對象應為承辦官員而非湯、陳兩人，作不起訴處分。距離最高行政法院判決，已超過五年聲請再審法定期限。

登錄歷史建築 後被縣府剔除

一○七年七月十九日，屏東縣府召開文化資產審議會議，委員決議將共和新村全區登錄為歷史建築。不過縣府隨後的公告，却將範圍限於「全區四十一棟日治時期建物」，光復後所建房舍不在列。軍方隨即雇工拆除非日本時代的克難屋，村內公共區域的大樹也屢被挖走。

政府不修繕 沒一間可住人

國防部指出，雖然不能再「拆房還地」，但違法占用仍是事實，仍會請求法院強制執行。屏東縣府也發函屏東地方法院，指即使列入文資的房屋，住戶增建部分也不在保護之列。如果去除「非文資」部分，沒有一間房子還能繼續住人。縣府或軍方兩年來也不曾進行修繕，許多當初被認定為文資的老屋，如今朽爛不堪。

住戶批評，地方盛傳縣府計畫讓老房子爛光，就可用「已無保存價值」解編文資，進行開發，「我們很難不相信這個傳言的真實性」。

屏東東港共和新村面臨眷改拆除，多年來不少團體與當地居民奔走，希望能爭取保留眷村風貌，圖為共和新村入口大門。 記者劉學聖／攝影
屏東東港共和新村面臨眷改拆除，多年來不少團體與當地居民奔走，希望能爭取保留眷村風貌，圖為共和新村入口大門。 記者劉學聖／攝影

共和新村大門，如今只剩單側的門柱尚存。 圖／劉玉珍提供
共和新村大門，如今只剩單側的門柱尚存。 圖／劉玉珍提供

東港共和新村今年通過全區保留41棟日式建築。 圖／聯合報系資料照片
東港共和新村今年通過全區保留41棟日式建築。 圖／聯合報系資料照片

屏東縣東港鎮知名的眷村「共和新村」，社區發展協會上月遭地方法院判決應歸還土地及建物給空軍司令部，並給付佔用期間租金，全案還可上訴。 圖／取自屏東縣東港鎮共和新村社區發展協會臉書網頁
屏東縣東港鎮知名的眷村「共和新村」，社區發展協會上月遭地方法院判決應歸還土地及建物給空軍司令部，並給付佔用期間租金，全案還可上訴。 圖／取自屏東縣東港鎮共和新村社區發展協會臉書網頁

屏東縣 國防部 歷史建築

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