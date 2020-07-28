五十億規模的背後 曼都董事長賴淑芬的管理哲學

從美髮跨界到食品、醫美，從傳統老牌躍升為國際夯牌，締造曼都國際集團營收50億規模的女董座賴淑芬，靠著「從體驗找事業靈感、從顧客聲音找創新」兩關鍵經營哲學，讓曼都帝國的版圖更穩固遼闊。

賴淑芬接受聯合線上公司「經理人講座」邀請，分享自己的經營心法。她興奮的說，演講前剛接到通知，去年締造銷售奇蹟的「小美黑糖珍奶冰棒」，被IG有4500萬粉絲追蹤的英國明星IG分享，「我們是台灣之光，把台灣帶到全世界！」

然而，這條成功的道路，絕非偶然。1966年曼都開創時，只有7張椅子、8名員工，當時賴淑芬的妹妹在學校提到家中是做美髮的，立刻被嘲笑，哭著回家說不想上學了，當年處境，由此可見。

在曼都創辦人賴孝義的努力下，曼都成功位美髮業打造專業形象；賴淑芬接班後，更努力開創事業新藍海。

從體驗找事業靈感

賴淑芬注重生活每個小細節，她到超商買口香糖，發現雖然品牌不同、看似選擇眾多，但其實幾乎都是同家公司生產，她學到「應該要走多品牌之路」，決定併購不同品牌，部分商場更同時有3家曼都集團的美髮店，讓不同客群有不同選擇。

巡店時，她發現客人、助理都愛喝黑糖珍奶，連外國設計師來台第一個都想買珍奶，激發她開創珍奶冰棒，即便沒有人看好，她卻依然信心滿滿，果然在推出一周內40萬枝全賣光，「小美」這個超過50年的品牌更紅到海外。

她的成功經營心法第一個，就是任何東西都要從體驗找到事業靈感，走到哪裡都要把耳朵打開、眼睛睜亮，新藍海其實毋須遠求。

創新來自於傾聽顧客聲音

每個產業、品牌都有不同的TA，賴淑芬第二個成功心法，是用心傾聽顧客聲音，找尋企業創新方法。例如曼都TA對生活品質要求較高，因此店內就做吧檯式等候區、提供膠囊咖啡，讓等待也能悠閒有質感，品牌印象就翻轉了。

為了精益求精，曼都也推動神秘訪客到店評分、軟硬體不斷更新，帶給顧客新鮮感。連鎖店要維持一定品質難度很高，賴淑芬絕對自己先看過客訴，再案例分享給全省員工，因為堅信「顧客的聲音就是上帝的聲音。」，有忠誠客戶因此一年光在頭髮就消費高達40萬元。

她發現，曼都許多顧客除了對髮型要求外，對食物、外表也有要求，因此曼都跨足食品、醫美行業，更打造髮妝品牌產品。疫情期間，消費者不敢出門，實體店面業績重創，餐廳可以外送食物，美髮業怎麼辦呢？

賴淑芬透過「曼都好物生活網」發展網路購物，讓消費者在家也可以整理頭髮，員工拍影片行銷、顧客兩人同行拍照上傳有優惠、疫情期間推口罩髮型，讓曼都在疫情期間依然能繼續滿足消費者，開創新營收。

永續是賺了錢以後，仍然不斷往前走

賴淑芬以帶領小美、曼都品牌往前邁進經驗，談企業如何永續、如何讓自己保持在最佳狀態。

她強調，「永續是賺了錢以後，仍然不斷往前走」，「發現自己的熱情、時時注意自己的節奏；用愛與心工作，驅動使命感；生活是一場馬拉松，而不是短跑」更是她的座右銘，鼓舞大家應該在每個枯燥的工作裡，找到小確幸，達到工作如螞蟻，生活如蝴蝶的境界。

聯合線上執行長孫志華（右），感謝曼都董事長賴淑芬（左）精采分享。 記者張念慈／攝影

曼都董事長賴淑芬分享企業經營心法。 記者張念慈／攝影

曼都董事長賴淑芬分享企業經營心法。 記者張念慈／攝影