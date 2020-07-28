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要捷運中央給輕軌好糾結 基隆人：為何只有一個選擇？

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆人要捷運中央給輕軌內心揪結：為何只有一個選擇？圖／基隆市政府提供
基隆人要捷運中央給輕軌內心揪結：為何只有一個選擇？圖／基隆市政府提供

台鐵不進基隆車站了？」今天因為前立委謝國樑發出聲明，要求如果未來若台鐵不進入基隆車站，將會對市民的通勤權益造成非常嚴重的影響，呼籲交通部慎重評估輕軌排擠台鐵造成的影響。很多基隆人在臉書社群熱議，正反不同意見互相交鋒，有人無奈說「為何只有一個選擇？」

基隆臉書社群基隆人大小事、基隆人等今天都湧入大批民眾留言，對於台鐵在基隆輕軌捷運未來完工後不進基隆車站表達看法，贊成與反對的都有，在網上引發爭議，不少人都說基隆人內心很揪糾，要在輕軌和台鐵做出選擇。

有網友說，要捷運中央給輕軌， 讓大家內心好揪結，基隆人要問：為何只有一個選擇？不少通勤族憂心，基隆輕軌完工後恐「因小失大，是想讓基隆更邊緣化嗎？」，市長一定要想清楚，基隆人要有共識才好，後悔就來不及了。

還有通勤族指到南港到底要到南港展覽館還是南港車站，目前台北、新北、基隆有共識了嗎？現在傳出台鐵以後不進基隆車站，讓基隆人都很攤接受，希望北北基要再好好溝通，再來談台鐵退出基隆車站的問題。

不過，也有通勤族說，火車一天到晚誤點，基隆捷運化應該正確的方向，只是輕軌的速度、班次、運量等，大家都不清楚，才會擔心。李姓上班族表示，如果班次夠多、速度也快，又不會誤點，「為何要死守常誤點的火車？」

市長林右昌則認為，當整個捷運運量和機制都成熟時，基隆輕軌可以直接到南港高鐵站，代表基隆市被大台北捷運路網所覆蓋。基隆輕軌對基隆未來運輸規畫有非常大的幫助，以後捷運會跟港區的會展旅運大樓結合在一起，這才是重點。

對於南港終點站的問題，基隆市政府今晚回應，基隆輕軌終點站設在三鐵共構南港轉運站，台北市、交通部與基隆市都已有共識，搭高鐵、轉板南線都方便，市府尊重台北市的想法。

台鐵

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