海巡署人事異動 陳學良陞任東部分署分署長

海洋委員會海巡署今晚發布東部分署分署長等高階人事案，共計異動32人，其中，東部分署副分署長陳學良陞任東部分署分署長，相關人令自8月1日生效和到任。

海巡署今晚發布新聞稿表示，因應海巡工作推動需要，並持續強化發揮巡防、查緝及巡防區指揮部勤務統合功能，針對轄下東部分署分署長等職缺進行通盤考量、檢討，經參據各適任人選的品德操守、專業能力、工作績效等項目原則，共計異動32人。

其中，東部分署副分署長陳學良陞任東部分署分署長，其遺缺由海巡署參議黃瑞原陞任；另，海巡署參議廖雲宏陞任北部分署副分署長。相關人員派令自8月1日生效，並於當日到任。

相關人事異動名單如下：