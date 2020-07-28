海巡署人事異動 陳學良陞任東部分署分署長
海洋委員會海巡署今晚發布東部分署分署長等高階人事案，共計異動32人，其中，東部分署副分署長陳學良陞任東部分署分署長，相關人令自8月1日生效和到任。
海巡署今晚發布新聞稿表示，因應海巡工作推動需要，並持續強化發揮巡防、查緝及巡防區指揮部勤務統合功能，針對轄下東部分署分署長等職缺進行通盤考量、檢討，經參據各適任人選的品德操守、專業能力、工作績效等項目原則，共計異動32人。
其中，東部分署副分署長陳學良陞任東部分署分署長，其遺缺由海巡署參議黃瑞原陞任；另，海巡署參議廖雲宏陞任北部分署副分署長。相關人員派令自8月1日生效，並於當日到任。
相關人事異動名單如下：
1.東部分署副分署長陳學良陞任東部分署分署長。2.海巡署參議廖雲宏陞任北部分署副分署長。3.海巡署參議黃瑞原陞任東部分署副分署長。4.海巡署第三巡防區指揮部主任廖德聖調任北部分署主任秘書。5.海巡署第八巡防區指揮部主任蔡順元調任東南沙分署主任秘書。6.海巡署第七巡防區指揮部主任楊朝卿陞任海巡署參議。7.海巡署第五巡防區指揮部主任胡文雄陞任海巡署參議。8.海巡署第十二巡防區指揮部主任詹嘉德調任海巡署第三巡防區指揮部主任。9.海巡署第十一巡防區指揮部主任覃仁勇調任海巡署第五巡防區指揮部主任。10.艦隊分署第八海巡隊隊長洪挬論調任海巡署第六巡防區指揮部主任。11.海巡署第六巡防區指揮部主任侯安泰調任海巡署第七巡防區指揮部主任。
12.海巡署第十巡防區指揮部主任李泉龍調任海巡署第八巡防區指揮部主任。13.偵防分署台北查緝隊隊長黃永璋調任海巡署第十巡防區指揮部主任。14.東部分署第一三岸巡隊隊長李志豪陞任海巡署第十一巡防區指揮部主任。15.南部分署第五岸巡隊隊長陳朝陽陞任海巡署第十二巡防區指揮部主任。16.東部分署第一二岸巡隊隊長陳柏璋調任北部分署第一岸巡隊隊長。17.北部分署第八岸巡隊隊長李思賢調任中部分署第三岸巡隊隊長。18.南部分署第一一岸巡隊隊長黃智邦調任南部分署第六岸巡隊隊長。19.金馬澎分署第九岸巡隊隊長吳建冠調任北部分署第八岸巡隊隊長。20.中部分署第三岸巡隊隊長葉兆航調任金馬澎分署第九岸巡隊隊長。21.海巡署巡防組專門委員林志明調任南部分署第一一岸巡隊隊長。22.海巡署警衛隊副隊長黃德男陞任東部分署第一二岸巡隊隊長。
23.南部分署第六岸巡隊隊長簡明勝調任東部分署第一三岸巡隊隊長。24.艦隊分署第十海巡隊隊長劉紹松調任第八海巡隊隊長。25.艦隊分署第十二海巡隊隊長林志明陞任第十海巡隊隊長。26.偵防分署台南查緝隊隊長吳寶農調任偵防分署台北查緝隊隊長。27.海巡署情報組第三科科長周政璋陞任偵防分署台南查緝隊隊長。28.海巡署秘書室公關科科長邱泰豐陞任海巡署警衛隊隊長。29.海巡署警衛隊隊長趙永豐調任海巡署簡任秘書。30.海巡署北部分署主任秘書葉仰傑調任海巡署巡防組專門委員。31.海巡署企劃組科長錢雅清陞任海巡署秘書室專門委員。32.北部分署第一岸巡隊隊長鄭騰詳調任海巡署督察組簡任視察。
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