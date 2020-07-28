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產業類新進移工最多卻不用入境採檢 莊人祥：會再討論

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠／即時報導
中央流行疫情指揮中心7月28日14:00記者會出席名單由左到右勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠、中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。 記者陳婕翎／攝影
中央流行疫情指揮中心7月28日14:00記者會出席名單由左到右勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠、中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。 記者陳婕翎／攝影

在台工作2年半泰籍移工確診新冠肺炎，台大公衛今建議所有出入境移工都要採檢。對此，勞動部強調，目前社福類新引進移工及不限業別重新入境移工，進入集中場所完成14天檢疫後，必須接受PCR採檢，但我國移工人數最多的產業類新引進移工不在此列。指揮中心發言人莊人祥表示， 是否針對產業類新引進移工加強防疫措施，未來將再討論。

移工入境須居家檢疫，產業類新引進移工需居家檢疫十四天，社福類新引進移工及不限業別重入境移工則採集中檢疫。據勞動部統計，截至7月26日，移工入境累積7737人，已完成居家檢疫4173人、尚在檢疫1141人；至於需要集中檢疫者，共2096人、尚在檢疫327人。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，我國移工來自於越南者最多，今年截至目前入境4233人，其次是印尼共2337人，泰國及菲律賓則分別684人、483人，幾乎都在今年六月及七月入境。

我國移工人數最多的是產業類移工，入境皆需居家檢疫，目前外包給仲介幫忙找檢疫地點。薛鑑忠說，目前68％產業類新入境移工在旅館檢疫，其他以雇主自用住宅或空間等包棟方式，須比照防疫旅館規格，符合一人一室、單獨衛浴，還需要24小時警衛及監視綠影系統。

新入境移工從機場至檢疫場所，薛鑑忠表示，若至集中檢疫場所，統一由機場防疫車隊協助，將新入境移工送至集中檢疫場所，待PCR採檢陰性、完成十四天檢疫隔離，再由防疫車隊載回機場，由雇主或仲介至機場接回移工。

居家檢疫的產業類新入境移工，雖無統一加派防疫車隊，但雇主或仲介需提出交通計畫，如搭乘防疫計程車或由雇主至機場接送，由勞動部及地方政府進行入境前查核、入境後關懷訪視，違規雇主或仲介最高可罰150元罰金，並取消雇主申請移工名額，仲介最重可停業一年。

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