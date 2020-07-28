產業類新進移工最多卻不用入境採檢 莊人祥：會再討論

在台工作2年半泰籍移工確診新冠肺炎，台大公衛今建議所有出入境移工都要採檢。對此，勞動部強調，目前社福類新引進移工及不限業別重新入境移工，進入集中場所完成14天檢疫後，必須接受PCR採檢，但我國移工人數最多的產業類新引進移工不在此列。指揮中心發言人莊人祥表示， 是否針對產業類新引進移工加強防疫措施，未來將再討論。

移工入境須居家檢疫，產業類新引進移工需居家檢疫十四天，社福類新引進移工及不限業別重入境移工則採集中檢疫。據勞動部統計，截至7月26日，移工入境累積7737人，已完成居家檢疫4173人、尚在檢疫1141人；至於需要集中檢疫者，共2096人、尚在檢疫327人。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，我國移工來自於越南者最多，今年截至目前入境4233人，其次是印尼共2337人，泰國及菲律賓則分別684人、483人，幾乎都在今年六月及七月入境。

我國移工人數最多的是產業類移工，入境皆需居家檢疫，目前外包給仲介幫忙找檢疫地點。薛鑑忠說，目前68％產業類新入境移工在旅館檢疫，其他以雇主自用住宅或空間等包棟方式，須比照防疫旅館規格，符合一人一室、單獨衛浴，還需要24小時警衛及監視綠影系統。

新入境移工從機場至檢疫場所，薛鑑忠表示，若至集中檢疫場所，統一由機場防疫車隊協助，將新入境移工送至集中檢疫場所，待PCR採檢陰性、完成十四天檢疫隔離，再由防疫車隊載回機場，由雇主或仲介至機場接回移工。

居家檢疫的產業類新入境移工，雖無統一加派防疫車隊，但雇主或仲介需提出交通計畫，如搭乘防疫計程車或由雇主至機場接送，由勞動部及地方政府進行入境前查核、入境後關懷訪視，違規雇主或仲介最高可罰150元罰金，並取消雇主申請移工名額，仲介最重可停業一年。