快訊

豪昱、互立傳跳票又欠薪 資方提大解9月14日最後上班日

動滋券8組亂數種子出爐 中籤率5成7為三券最低

與紅樹林間無緩衝 環團籲撤淡北道路

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

「淡北道路第3次環評欠缺交通規劃，將提出訴願、狀告環保署！」針對爭議20多年的淡水河北側道路（淡北道路）開發案，環境法律人協會及民團28日指出，淡北道路要拆除紅樹林捷運站後方一部分區域，與紅樹林自然保留區之間沒有適當緩衝帶，將提出訴願要求撤銷環評。

無緩衝帶必造成破壞

淡北道路案行政訴訟承辦律師張智鈞說明，依《濕地保育法》與《淡水河流域重要濕地（國家級）保育利用計畫》規定，重要濕地與周邊陸域必須有相當之緩衝區，以有效降低周邊土地使用活動對生態環境的干擾。在淡水河口保護區的一般保護區開闢道路，已超出現有資源利用型態，將破壞紅樹林自然保留區。

「淡北道路與紅樹林國家重要濕地中間，沒有適當緩衝帶，這是事實！」環境法律人協會律師張譽尹強調，用任何預防減輕措施，都沒辦法避免破壞紅樹林自然保留區的原始生態，這就是《文化資產保存法》第86條所禁止與限制的事情，所以這件案子的裁量範圍其實已經收縮至零，沒有任何通過的空間。

張譽尹更指出，依《環評法》第3條及最高行政法院102年判字第120號判決意旨，環評是由環評委員掌理審查權責，應充分討論交換意見始能做出決議。但1月15日第3次環評會，在開發單位、當地居民及民團陳述完畢後，環評委員在閉門會議中卻完全沒有討論，在一片靜默間通過，明顯違法，此環評結果應予撤銷。

逾越送審時間達5倍

另一位承辦律師許家華則說，依現行《環評法》第11條規定，開發單位應向主管機關提出環評報告書，13條規定主管機關收到後應於60~120天內做成審查結論。而本案開發單位將報告書於107年5月24日送審，但原處分機關到109年1月15日才做成審查結論，距原送審的時間已達602天，明顯逾越且無法補正。

綠黨北北基黨部李春祥重申，淡水沿河有對居民而言極難得的大面積綠地，紅樹林更有豐富生態，是非常珍貴的景觀資產。快速道路將減少大片綠地，且用水泥將河岸與居民隔絕，沿線居民未蒙其利先受其害。況且開新路並不是解決塞車的唯一辦法，淡江大橋已經在施工，對其分散車流的效益應更清楚評估。

淡水沿河有對居民而言極難得的大面積綠地，紅樹林更有豐富生態，是非常珍貴的景觀資產。（photo by Flickr）

【更多精采內容，詳見

環評 淡水河 紅樹林

延伸閱讀

淡北道路未設紅樹林緩衝區 環團提訴願盼撤銷環評

環團提淡北道路訴願 環保署：一切合法

花蓮／光復馬太鞍欣綠農園，豐富溼地生態！

淡水星光電影院登場 五百人喜迎歡樂假期

相關新聞

與紅樹林間無緩衝 環團籲撤淡北道路

「淡北道路第3次環評欠缺交通規劃，將提出訴願、狀告環保署！」針對爭議20多年的淡水河北側道路（淡北道路）開發案，環境法律人協會及民團28日指出，淡北道路要拆除紅樹林捷運站後方一部分區域，與紅樹林自然保

一件襯衫／跨海離家10年 黃山料的告白：媽媽請少愛我一點

一件襯衫出品之對談節目《山料聊聊》本次邀請了主持人黃山料的媽媽，作為節目第六集的來賓，節目特別邀請黃山料的媽媽，從金門到台北，這支影片是一個漂流青年、離家10年的兒子，對媽媽的真摯告白。也體現了所有親子關係中的矛盾、糾結、和愛。

原民會公告772家牙醫 補助55歲以上族人裝假牙

原民會今年補助原住民長者裝置假牙，今天公告共772家牙醫可前往看診並申請補助；若是今年已裝置假牙的長者，也可備妥相關申請...

環團提淡北道路訴願 環保署：一切合法

淡北道路開發案1月通過環評審查，但爭議持續。環團今天說，彙整環評過程中多項違法情事，包含未完整討論、明確影響自然生態、審...

全民瘋登山！防止業者成本外部化 立法管理刻不容緩

最近看一些網路社團的照片，戒茂斯、眠月線、加羅湖、松羅湖、新達營地、南湖圈谷等地，都出現了同一款式的帳篷；最新的地點則是出現在檜林保線所，隨著需時不長的能高越嶺道成為又一個熱門路線，這個現象也很快地進駐了這條美麗的古道。

揭密「宋氏王朝」養成 宋靄齡絕頂聰明有苦也不說

一八九四年，靄齡五歲時，查理和桂珍送她上寄宿學校──監理公會在上海辦的「中西女塾」。學校是林樂知博士創辦的，以馬克蒂耶主教的名字命名。這兩位對查理都不甚友好，但學校是上海最好的女校，而且是美國學校。靄齡自己要求上那所學校…

2020新北兒藝節疫後新生 五大場區全新面貌登場

暑期最大的兒童放電場上線啦！「2020新北市兒童藝術節─怪獸訓練場」於7月25日開幕，活動面貌全面翻新，分別在新北大都會公園、市民廣場、府中商圈及鶯歌陶瓷藝術園區等4個場地接連登場，還規劃線上遊戲虛擬

差額醫材設上限 醫界憂品質好的醫材撤離台灣

健保署日前訂定醫材差額給付上限引發各界強力反彈，在衛福部部長陳時中邀集各醫學會溝通後達成三項共識，包括原訂8月1日實施的八大類醫材自付差額上限「暫停」、參考國際價格優先處理極端值品項，最後則是儘速強化

熱門新聞

直播／新增5例境外移入 分別來自菲律賓、香港

泰國移工確診 在台工作地點接觸對象找到了

李眉蓁論文抄襲案 教育部怒了：大學不查處、扣招生名額

論文風波後最新民調曝端倪 沈富雄：民進黨在高雄不是穩拿

移工確診曝社區還有疫情隱憂 專家籲儘速做好三件事

公視總經理、副總請辭 原來是他「驚天一辭」逼的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。