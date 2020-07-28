與紅樹林間無緩衝 環團籲撤淡北道路

「淡北道路第3次環評欠缺交通規劃，將提出訴願、狀告環保署！」針對爭議20多年的淡水河北側道路（淡北道路）開發案，環境法律人協會及民團28日指出，淡北道路要拆除紅樹林捷運站後方一部分區域，與紅樹林自然保留區之間沒有適當緩衝帶，將提出訴願要求撤銷環評。

無緩衝帶必造成破壞

淡北道路案行政訴訟承辦律師張智鈞說明，依《濕地保育法》與《淡水河流域重要濕地（國家級）保育利用計畫》規定，重要濕地與周邊陸域必須有相當之緩衝區，以有效降低周邊土地使用活動對生態環境的干擾。在淡水河口保護區的一般保護區開闢道路，已超出現有資源利用型態，將破壞紅樹林自然保留區。

「淡北道路與紅樹林國家重要濕地中間，沒有適當緩衝帶，這是事實！」環境法律人協會律師張譽尹強調，用任何預防減輕措施，都沒辦法避免破壞紅樹林自然保留區的原始生態，這就是《文化資產保存法》第86條所禁止與限制的事情，所以這件案子的裁量範圍其實已經收縮至零，沒有任何通過的空間。

張譽尹更指出，依《環評法》第3條及最高行政法院102年判字第120號判決意旨，環評是由環評委員掌理審查權責，應充分討論交換意見始能做出決議。但1月15日第3次環評會，在開發單位、當地居民及民團陳述完畢後，環評委員在閉門會議中卻完全沒有討論，在一片靜默間通過，明顯違法，此環評結果應予撤銷。

逾越送審時間達5倍

另一位承辦律師許家華則說，依現行《環評法》第11條規定，開發單位應向主管機關提出環評報告書，13條規定主管機關收到後應於60~120天內做成審查結論。而本案開發單位將報告書於107年5月24日送審，但原處分機關到109年1月15日才做成審查結論，距原送審的時間已達602天，明顯逾越且無法補正。

綠黨北北基黨部李春祥重申，淡水沿河有對居民而言極難得的大面積綠地，紅樹林更有豐富生態，是非常珍貴的景觀資產。快速道路將減少大片綠地，且用水泥將河岸與居民隔絕，沿線居民未蒙其利先受其害。況且開新路並不是解決塞車的唯一辦法，淡江大橋已經在施工，對其分散車流的效益應更清楚評估。

淡水沿河有對居民而言極難得的大面積綠地，紅樹林更有豐富生態，是非常珍貴的景觀資產。（photo by Flickr）

【更多精采內容，詳見 】