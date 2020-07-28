連兩天境外移入 指揮中心：審慎評估外籍人士來台就醫

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增5例境外移入新冠肺炎病例其中4人自菲律賓入境，1人自香港入境，而針對泰籍移工返回泰國後確診，發言人莊人祥表示，該名移工除了工作地點外，還有外出採買，目前正在密切了解該名移工的接觸狀態。

而針對連續兩天境外移入增加9例病例，是否仍將開放外籍人士來台就醫，以及來台人數問題，莊人祥表示，外籍人士來台後到機場都有防疫計程車及車隊接送，醫院方面也會加以配合，而從病患在醫院申請就醫時的審核，到衛福部的最終審核，數量會嚴格審查，因此不會太多。 中央流行疫情指揮中心舉行記者會，勞動部跨國勞動力管理組組長薛鑑忠（左）與發言人莊人祥（右）出席，公布國內新增5例境外移入新冠肺炎病例，其中4人自菲律賓入境，1人自香港入境。記者曾原信／攝影