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公視總經理、副總請辭 原來是他「驚天一辭」逼的

聯合報 / 記者何定照
公視今通過國際影音平台前導案。圖／聯合報系資料照片
公視今通過國際影音平台前導案。圖／聯合報系資料照片

公視日前爆密籌國際影音平台，總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉今在臨時董事會上宣布辭職。不過據指出，兩人辭職原本被質疑「打假球」，直到公視新聞部經理蘇啟禎表明要辭職，他的驚天一辭才讓曹、謝兩人辭職成真。

公視董事馮小非表示，今天現場董事討論國際影音平台應把程序和案子內容分開，由於董事一直質疑曹、謝接受文化部委託，未告知公視，曹、謝即表示會辭職自請處分。

馮小非說，當時她擔心曹、謝只是說說而已，建議先討論兩人去留案，但公視董事長陳郁秀要求先討論案子。結果等案子討論完，陳郁秀說考量還有很多公文沒有簽，曹、謝就跟她一起做到任期完畢，讓她擔憂此事又成「打假球」，「任期到何時根本不知道，不等於沒辭？」

馮小非說，就在此時，蘇啟禎站起來表示他現在就辭職，馮小非也詢問曹、謝先前說的是否該認帳，堅持問對方做到何時，曹、謝才說就做到7月31日。

另外，蘇啟禎今雖辭職，不過是辭去行政職，仍會擔任製作人。馮小非說，他是希望不要做自己不願意做的事情。

今天表決要不要通過預算4500萬元的國際影音平台前導案，結果11名董事贊成，僅4名董事反對，馮小非說，許多董事覺得案子本身不是壞事，怕現在不拿4500萬元，以後拿不到，對公視程序帶來的恐怖問題沒能理解，不了解這對公視體制的破壞。

馮小非說，蘇啟禎今在董事會上，為讓其他董事明白此事嚴重性，一直不斷說明，表示過去公視新聞只在新聞部，會守「編輯室公約」；但影音平台新聞分列在過去不做新聞的國際部等部門，對此沒有概念，未來只怕高層的手會更容易伸入，可惜多數董事仍認為應可守住界線。

「這已不只是程序不正義問題，若認了這案，就是認同這不正義。」馮小非表示，何況公視規畫案看來已太像大外宣。看待這麼多董事同意此案，她感慨這顯示連公視董事都不見得知道公視價值，也顯示台灣可能都把公視當國家電視台視。但她相信像蘇啟禎等人，都會繼續捍衛公視價值，這也是公視最珍貴的資產。

今天董事會贊成該案通過的董事名單為：徐仁修、徐瑞希、邱家宜（委託羅慧雯）、羅慧雯、邱再興（委託唐美雲）、唐美雲、施振榮（委託陳郁秀）、陳郁秀、舒米恩、盧彥芬、蔡政良。

公視 陳郁秀 文化部

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