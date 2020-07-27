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獨家／公視震撼彈 總經理等三位高層宣布請辭

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11：4 公視國際影音平台通過 總經理、執行副總經理辭職

聯合報 / 記者何定照
公視國際影音平台以11票對4票通過。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
公視國際影音平台以11票對4票通過。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

公視密籌國際影音平台引發董事不滿，今早舉行臨時董事會討論此案。據指出，會上爭辯不斷，公視總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉表明願意用兩人辭職承擔責任，換得此案通過，最後該案以11票對4票通過，曹、謝也辭職，將任職到7月底。

據了解，董事會主要討論兩案，一是國際影音平台規畫的程序問題，二是是否要通過此案。董事馮小非等人拿出公視從5月27日至今與文化部相關的信件等資料，指公視被動接受文化部委託事，不過公視指出，接受文化部委託流程符合之前申請前瞻、台語台等流程，台語台台長也說當時是在文化部提醒下，才知道可申請補助，部分董事也認同。

不過就公視未報告董事會一事，眾董事都認為不當，曹文傑、謝翠玉最後宣布辭職，將做到7月底，謝翠玉另表明日前被指將任下屆總經理並非事實。由於新一屆董事會還未明，總經理等交接將成問題，董事長陳郁秀一度說曹、謝跟著她任期走，不過在其他董事堅持下，仍維持做到7月底。

在討論該案是否通過時，會上激辯不斷。列席的公視新聞部經理蘇啟禎力陳該案程序有問題，不宜通過，「窮要窮得抬頭挺胸，我們不能為了天邊雲彩，不珍惜公視累積。」不過也有董事認為，列席者應得到主席同意才發言，不應自顧自發言，一度甩門而去，會上氣氛緊繃。

會上最後採計名表決是否通過此案，有11票贊成，4票反對，反對的分別為馮小非、陳順孝、鄭自隆、吳瑪悧。贊成該案的董事徐瑞希表示，這次若不通過該計畫，明年就沒這預算，之後連討論機會都沒，不能先幫第七屆董事拒絕。

不少董事先前認為公視規畫的影音平台前導專案有問題，徐瑞希說，她之前只看到片段，會上看到完整報告，覺得規畫得不錯，只是用字遣詞還是太沒政治敏感度，將要求修正，「公共媒體思考不能從政府、宣傳出發，要從人民出發。」

已確定連任下屆董事的徐瑞希表示，她也提案若修公共媒體法來不及，至少應盡快修公視法廢除預算上限，如此公視才能有足夠預算。此外也提醒本屆行政團隊對政治距離的敏感度不夠，包括計畫、措詞等都嫌太下屬思考，希望第7屆修正。

公視 文化部 台語

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