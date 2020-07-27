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獨家／公視震撼彈 總經理等三位高層宣布請辭
公共電視上午召開臨時董事會，會議歷時三個半小時，針對十億元國際頻道爭議，公視董事們砲聲隆隆，總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉、新聞部經理蘇啟禎當場請辭。
文化部傾向8月通過新任公廣董監事，外傳層峰屬意文化總會副會長江春男出任公視董事長，引發內部人事風擾；至於爆出公視接受政府指示以十億元成立國際頻道，學者更質疑是在做「大外宣」，風波持續延燒。
公視7月16日董事會砲聲隆隆，多位董事質疑「國家的手深入公廣集團」，董事要求曹文傑應於今天臨時董事會說明國際頻道爭議；今天從上午11時開會，多位董事砲轟公視經營階層，會議開至今天下午2時30分左右，由於董事質疑聲浪大，總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉、新聞部經理蘇啟禎當場宣布請辭，為下任公視團隊再埋變數。
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