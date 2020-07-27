獨家／公視震撼彈 總經理等三位高層宣布請辭

一八九四年，靄齡五歲時，查理和桂珍送她上寄宿學校──監理公會在上海辦的「中西女塾」。學校是林樂知博士創辦的，以馬克蒂耶主教的名字命名。這兩位對查理都不甚友好，但學校是上海最好的女校，而且是美國學校。靄齡自己要求上那所學校…

2020-07-27 12:32