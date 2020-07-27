揭密「宋氏王朝」養成 宋靄齡絕頂聰明有苦也不說

小靄齡個性好強 年幼就住宿學校

一八九四年，靄齡五歲時，查理和桂珍送她上寄宿學校──監理公會在上海辦的「中西女塾」。學校是林樂知博士創辦的，以馬克蒂耶主教的名字命名。這兩位對查理都不甚友好，但學校是上海最好的女校，而且是美國學校。靄齡自己要求上那所學校，她注意到該校學生星期日做禮拜時在教堂裡有特殊的地方。小小年紀的靄齡，已經有了好強的個性和對地位的重視。母親遲疑不決，孩子太年幼，寄宿不妥當。靄齡堅持要去，最後父母只好讓步，那年秋天登記入學。外祖母眼淚汪汪地提抗議，把這麼小的孩子送走簡直是「狠心腸」。但是查理夫婦鼓勵他們的孩子獨立生活，他們控制了自己的感情。

（本文出自《宋氏三姊妹與她們的丈夫》，原文作者：Jung Chang，譯者：張戎，未經同意禁止轉載。） 靄齡後來對為她寫傳的艾米莉．哈恩（Emily Hahn）說，入學前一個星期，她「興奮得發狂，忙著準備衣裝，最重要的是那口皮箱──自己的、屬於個人的、美麗的、漆黑發亮的皮箱」。皮箱是小靄齡興奮的焦點。可是當皮箱預備妥當時，她「感到強烈的失望，因為──因為皮箱沒有裝滿，沒有鼓起來」。她「堅持把冬天的衣服都拿來，把箱子填滿」。未來中國最富有女人之一的影子，此時已經綽約閃現。

另外一件令這個五歲孩子擔心的事情是：「家裡有各種好喝的茶，學校的茶能這麼可口麼？」她點名要她平時愛吃的食品，守著母親裝滿一大籃子，包括「一包卡蘭德．寶色特製的奶油餅乾，一包帶辛味的黑色巧克力」。

父親帶她上路了。小靄齡身穿蘇格蘭風格的外套、綠色的長褲，梳著根小辮，一路興沖沖的。可是，當父親真的要離開她時，她摟著查理的脖子不放，哽咽著不讓他走。多年後她還記得這個場景，但記不得父親是怎樣把她的手拉開的。

學校生活孤單 靄齡有苦也不說

想起學校，靄齡的記憶就是受苦。像她這樣年幼的孩子僅自己一人，課桌太高，腳夠不著地，在接連不斷的課程中，兩腿漸漸失去了知覺。她後來說：「我非常難受，但沒人想到怎麼幫幫我。」她只能靠自己甩動雙腿讓血液流通。最壞的記憶是晚上的恐怖。年紀大一點的學生去做功課，她「獨自一人在宿舍裡，躺在床上，害怕得發抖」。學生們做完功課，回宿舍之前，會唱讚美詩〈在我身邊〉。這首聖歌的音樂響起，就意味著她們要回來了，小靄齡的緊張恐懼會像潮水一般退走，她會在歌聲中沉沉睡去。此後一生，每當她聽到這首聖歌，她都會全身心如釋重負。

在中西女塾，靄齡的個性發展得更強，對宗教的依賴也更深。她從不向父母訴說學校的苦，爸爸媽媽不主張孩子們抱怨。學校生活意味著靄齡的童年大半是孤單的，沒有同齡的玩伴。她成長為一個內向矜持的人，整個一生都少有朋友。這使得她後來備受抨擊時，無人出來幫她說話。

慶齡安靜害羞、美齡開朗外向

宋家的第二個女兒慶齡，比姊姊小三歲，生於一八九三年一月二十七日。她從小就柔弱，「是個可愛，帶著夢想氣質的孩子」，「安靜，聽話，害羞」。母親最寵愛她，讓她在家跟家庭教師上課，十一歲才進中西女塾。看來母親明白學校的情況，不想讓她纖弱的二女兒也像姊姊那樣受罪。跟姊姊不同，慶齡對女塾學生享受的特殊待遇並不羨慕，相反，特權讓她不安。她後來回憶道：「小時候，我星期天跟著媽媽上教堂，媽媽是個虔誠的基督教徒。我們走進教堂時，牧師和他的助手會把那些衣衫襤褸的婦女從第一排位子上趕走，把地方讓給我們！」小慶齡從此反感傳教士。

宋家最外向的要數小妹美齡。她也在五歲時進了中西女塾，因為她事事要學大姊。生於一八九八年二月十二日的她，是個健康活潑、胖乎乎的小女孩。冬天，母親給她穿上厚厚的棉襖棉褲，她東顛西跑地像個萬聖節點上燈的南瓜，舅舅管她叫「小燈籠」，她滿不在乎。她的布鞋俗稱「老虎頭」，做得像隻老虎，鬍鬚長長，兩耳聳出，雙眼凸起，有些怕人。她的頭髮由紅頭繩繞著纏成兩根小辮，盤在頭的兩側。小女孩的這種頭式有個不好聽的綽號「螃蟹窩」，人們衝著她叫，她也不在意。美齡的性格開朗爽快。

在中西女塾，她得獨自一人穿過黑洞洞的走道，還得跟上高難度的課程。老師問她有沒有什麼困難，她說一切都沒問題。但是，一天夜裡，老師見她渾身發抖從噩夢中醒來；還有一次，她爬起來直挺挺地站在床邊背課文。學校把她送回了家。

家裡管教嚴格 靄齡成為虔誠信徒

家庭生活由嚴格的宗教紀律約束。因為「上帝不喜歡」，家裡不允許打牌，或者跳舞，舞蹈是「惡魔的東西」。祈禱天天全家做，上教堂的次數頻繁。小美齡認為家庭祈禱枯燥無味，總是找些藉口溜出屋去。她也討厭教堂裡長長的佈道。慶齡是媽媽叫她幹啥就幹啥，儘管心裡不以為然。而靄齡正慢慢地成長為虔誠的信徒。

宋家兒女都不介意父母的嚴格管束，而是熱愛、敬重父母。他們的家庭娛樂是西方式的。宋太太彈得一手好鋼琴，晚間全家在一起，她彈鋼琴，查理唱他從美國學來的歌，靄齡在家時跟父親二重唱。查理夫婦鼓勵孩子們在田野裡狂奔亂跑，在樹上爬上爬下。兄弟姊妹們一起玩，彼此關心愛護，即便有爭強好勝之事，也無傷大雅。他們之間的密切關係，將一直延續到長大成人，為後來名噪一時的「宋氏王朝」奠定基礎。

（本文出自《宋氏三姊妹與她們的丈夫》，原文作者：Jung Chang，譯者：張戎，未經同意禁止轉載。）