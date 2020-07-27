快訊

婆婆立誓「說假話胸部變小」 李眉蓁親自回應了

扭曲的「中國神童」？科展造假歪風的天才教育熱

2020新北兒藝節疫後新生 五大場區全新面貌登場

文 / 新北市政府文化局

暑期最大的兒童放電場上線啦！「2020新北市兒童藝術節─怪獸訓練場」於7月25日開幕，活動面貌全面翻新，分別在新北大都會公園、市民廣場、府中商圈及鶯歌陶瓷藝術園區等4個場地接連登場，還規劃線上遊戲虛擬場區，總共5大場區，一路延續到8月16日止。其中大都會公園超人氣熊猴森樂園超長滑梯更將全面開放，帶給家長孩子們一個用力放電的夏天。

大都會公園藝術裝置-彩繪馬。 圖／新北市政府文化局 提供
大都會公園藝術裝置-彩繪馬。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市兒童藝術節吉祥物-小飛象。 圖／新北市政府文化局 提供
新北市兒童藝術節吉祥物-小飛象。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市副市長吳明機表示，「新北市兒童藝術節」是每年夏天親子必來且寓教於樂的好所在，囊括表演節目、藝術體驗、互動設施等豐富的內容，今年主題「怪獸訓練場」，將帶著孩子們透過各種節目一起鍛鍊身心靈，總共超過80場演出、30組藝術裝置、10種藝術體驗或活動。其中，熊猴森堤坡樂園更是值得期待，總長800公尺31座特色滑梯及100組遊戲設施，絕對讓所有市民朋友都能暢玩一個暑假。

小朋友們乘坐黑熊鞦韆玩得不亦樂乎。 圖／新北市政府文化局 提供
小朋友們乘坐黑熊鞦韆玩得不亦樂乎。 圖／新北市政府文化局 提供

大都會公園場區熊猴森樂園內有許多家長帶著孩子來堤坡滑梯玩耍。 圖／新北市政府文化局 提供
大都會公園場區熊猴森樂園內有許多家長帶著孩子來堤坡滑梯玩耍。 圖／新北市政府文化局 提供

2020新北市兒童藝術節-怪獸訓練場。 圖／新北市政府文化局 提供
2020新北市兒童藝術節-怪獸訓練場。 圖／新北市政府文化局 提供

今年兒藝節共跨足4大場區，其中新北大都會公園囊括表演、藝術裝置、藝術體驗等豐富節目，包括2大兒童劇天團都將在此搬演節目，紙風車劇團帶來《紙風車的魔法書》，是劇團最富盛名的巫婆系列兒童劇，藉由「巫頂」串出巫婆之舞、動物運動大賽等經典橋段；如果兒童劇團的《媽媽咪噢！》則用喜劇、熱鬧的方式傳達給孩子誠實的重要。此外，現場還有新北市各博物館帶來的藝術體驗，小小波麗士、小小消防員職人體驗，家長可以帶孩子們來一日帥氣變身。

紙風車劇團在大都會公園的精彩演出嗨翻全場大小朋友。 圖／新北市政府文化局 提供
紙風車劇團在大都會公園的精彩演出嗨翻全場大小朋友。 圖／新北市政府文化局 提供

紙風車劇團在大都會公園的精彩演出嗨翻全場大小朋友。 圖／新北市政府文化局 提供
紙風車劇團在大都會公園的精彩演出嗨翻全場大小朋友。 圖／新北市政府文化局 提供

此外，新北大都會公園最令人期待的肯定是熊猴森樂園堤坡滑梯，今年5月部分開放時已吸引許多家長前往朝聖，這次兒藝節將全區開放，勢必再引爆一波熱潮。樂園利用堤坡空間地形特色，打造出以臺灣原生特色動物為主題的全齡共融遊樂場，總長800公尺寬50公尺，占地4公頃，共有31座特色滑梯及100組遊戲設施，是全國最大、共融、全齡化及最具臺灣特色的樂園。

熊猴森樂園黑熊鞦韆非常受小朋友歡迎。 圖／新北市政府文化局 提供
熊猴森樂園黑熊鞦韆非常受小朋友歡迎。 圖／新北市政府文化局 提供

市民廣場及府中商圈場區則規劃藝術裝置及小型演出，有孩子們最喜歡的YOYO唱跳以及巧虎見面會，繽紛的水果色恐龍適合親子一起拍照打卡。此外，還特別邀請樂高大師打造專屬且可搭乘的積木小火車及機械鐘，全球只有18人，也是全臺唯一1位的樂高大師，這次除了打造專屬設施外，還將帶來神還原的積木版臺北101、高雄85大樓及朝天宮；府中商圈店家這次也提出專屬折扣，觀眾可以邊玩邊享折扣。鶯歌陶瓷園區則由美術館帶來表演節目及體驗，邀請孩子們「一起蓋美術館」，透過創意表現心目中的美術館。

2020新北市兒童藝術節開幕式邀請市長侯友宜及協辦單位首長、貴賓上台大合照。 圖／新北市政府文化局 提供
2020新北市兒童藝術節開幕式邀請市長侯友宜及協辦單位首長、貴賓上台大合照。 圖／新北市政府文化局 提供

7月25日新北市兒童藝術節開幕式大都會公園場區盛況。 圖／新北市政府文化局 提供
7月25日新北市兒童藝術節開幕式大都會公園場區盛況。 圖／新北市政府文化局 提供

還玩不夠不要緊，這次也特別規劃線上遊戲，就算在家也能玩。遊戲總共規劃8個關卡，其中4個可以在線上破關，另外4個要到活動現場解碼，只要闖破5個關卡，就能參加抽獎，最大獎任天堂Switch主機一台，讓孩子們玩遍全暑假。

文化局表示，自上半年疫情發生以來，新北市始終陪著藝文團隊復甦，包括與紙風車合作「紙風車返笑日」計畫，也全力支持如果兒童劇團售票演出，由文化局支持邀請新北市弱勢團體、家庭前往觀賞，這次也邀請本市傑團新象創作劇團及超過40個團隊及表演工作者演出，給予表演工作者實質協助。

府中商圈場域每週五至週日下午皆有精彩節目接連上演。 圖／新北市政府文化局 提供
府中商圈場域每週五至週日下午皆有精彩節目接連上演。 圖／新北市政府文化局 提供

「2020新北市兒童藝術節」從7月25日至8月16日在新北大都會公園、市民廣場、府中商圈及鶯歌陶瓷藝術園區4大場區舉行，線上遊戲也同步上線，相關活動訊息可上活動官網查詢http://www.newtaipei-summer.tw/

(新北市政府文化局 廣告)

相關新聞

放任親信政治哪來一臂之遙？公視國際頻道解讀

公共電視的經費要通過立法院，所以與政治場域發生互動是必然，民主國家為免公共媒體受特定政治立場控制，設計公共媒體與政治需有「一臂之遙」。所謂「一臂之遙」是指伸手碰不到，干預起來頗費周章。

聯合報2專題 獲公益醫療報導獎

中華民國牙醫師公會全國聯合會昨頒發台灣牙醫界公益醫療報導獎，聯合報以「聰明就醫X健保大數據系列-牙周病」、「開廂型車拖行...

護大潭藻礁 環團對總統下最後通牒

桃園觀塘第三天然氣接收站正在施工，衝擊當地藻礁及一級保育類柴山多杯孔珊瑚生態，環團表示，中油近期已施放4個大型沉箱，預計...

【今日精摘】印度法院傳喚馬雲／美中貿易代表有望8月會晤

路透報導，阿里巴巴創始人馬雲因一起訴訟案被印度法院傳喚。

中興新村神秘大鳥籠 曾養帝雉、藍腹鷴…被某省主席全帶回家

遊客來到中興新村除了景點，還能看什麼呢？做為一名省府子弟，最想推薦的是一條從省府大樓起，到檔案室底的「環山路」，雖然全長不到2公里，但背靠虎山而行，是省府最重要的屏障，沿途不只有省府大樓、主席公館、省府檔案倉庫，更有神秘的虎山防空洞，都值得一探。

中油三接今年將施放39個沉箱 環團向總統府下最後通牒

桃園觀塘第三天然氣接收站正在施工，衝擊當地藻礁及一級保育類柴山多杯孔珊瑚生態。環團表示，中油已施放四個大型沉箱，預計年底...

鼓勵自主更新老屋重建 內政部：最高補助800萬

為鼓勵民眾自主更新老屋，內政部持續推動都市更新、危老屋重建等多元政策，若採自主更新方式，還可申請中央都市更新基金補助，重...

2020新北兒藝節疫後新生 五大場區全新面貌登場

暑期最大的兒童放電場上線啦！「2020新北市兒童藝術節─怪獸訓練場」於7月25日開幕，活動面貌全面翻新，分別在新北大都會公園、市民廣場、府中商圈及鶯歌陶瓷藝術園區等4個場地接連登場，還規劃線上遊戲虛擬

差額醫材設上限 醫界憂品質好的醫材撤離台灣

健保署日前訂定醫材差額給付上限引發各界強力反彈，在衛福部部長陳時中邀集各醫學會溝通後達成三項共識，包括原訂8月1日實施的八大類醫材自付差額上限「暫停」、參考國際價格優先處理極端值品項，最後則是儘速強化

兒童健康照護超級助手 基因檢測第一線把關用藥安全！

孩子被昆蟲咬傷，長輩說，冰箱還有上回消炎止痛的藥水……，慢點！還在用經驗值給孩子用藥？如果不了解藥物引發過敏的風險，或是劑量不適合導致副作用，即使就醫也有可能發生「藥物不良反應」。科技發達、基因解密，

熱門新聞

日本爆發新冠「乳頭群聚」恐感染600人 醫：勤沖洗可防疫

馬英九訪金門竟有祕密行程？原來是拜訪她

女力後援會成立 李眉蓁婆婆語出驚人：若說假話胸部變小

天鷹將結案…阿帕契結餘款 美提「交換」我悍拒

拉美新冠確診數超越美加！全球染疫人數破1600萬 恐掀第2波封境潮

李雅靜論文口委惹議 侯彩鳳秀資歷反問不夠格嗎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。