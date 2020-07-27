2020新北兒藝節疫後新生 五大場區全新面貌登場

暑期最大的兒童放電場上線啦！「2020新北市兒童藝術節─怪獸訓練場」於7月25日開幕，活動面貌全面翻新，分別在新北大都會公園、市民廣場、府中商圈及鶯歌陶瓷藝術園區等4個場地接連登場，還規劃線上遊戲虛擬場區，總共5大場區，一路延續到8月16日止。其中大都會公園超人氣熊猴森樂園超長滑梯更將全面開放，帶給家長孩子們一個用力放電的夏天。

大都會公園藝術裝置-彩繪馬。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市兒童藝術節吉祥物-小飛象。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市副市長吳明機表示，「新北市兒童藝術節」是每年夏天親子必來且寓教於樂的好所在，囊括表演節目、藝術體驗、互動設施等豐富的內容，今年主題「怪獸訓練場」，將帶著孩子們透過各種節目一起鍛鍊身心靈，總共超過80場演出、30組藝術裝置、10種藝術體驗或活動。其中，熊猴森堤坡樂園更是值得期待，總長800公尺31座特色滑梯及100組遊戲設施，絕對讓所有市民朋友都能暢玩一個暑假。

小朋友們乘坐黑熊鞦韆玩得不亦樂乎。 圖／新北市政府文化局 提供

大都會公園場區熊猴森樂園內有許多家長帶著孩子來堤坡滑梯玩耍。 圖／新北市政府文化局 提供

2020新北市兒童藝術節-怪獸訓練場。 圖／新北市政府文化局 提供

今年兒藝節共跨足4大場區，其中新北大都會公園囊括表演、藝術裝置、藝術體驗等豐富節目，包括2大兒童劇天團都將在此搬演節目，紙風車劇團帶來《紙風車的魔法書》，是劇團最富盛名的巫婆系列兒童劇，藉由「巫頂」串出巫婆之舞、動物運動大賽等經典橋段；如果兒童劇團的《媽媽咪噢！》則用喜劇、熱鬧的方式傳達給孩子誠實的重要。此外，現場還有新北市各博物館帶來的藝術體驗，小小波麗士、小小消防員職人體驗，家長可以帶孩子們來一日帥氣變身。

紙風車劇團在大都會公園的精彩演出嗨翻全場大小朋友。 圖／新北市政府文化局 提供

紙風車劇團在大都會公園的精彩演出嗨翻全場大小朋友。 圖／新北市政府文化局 提供

此外，新北大都會公園最令人期待的肯定是熊猴森樂園堤坡滑梯，今年5月部分開放時已吸引許多家長前往朝聖，這次兒藝節將全區開放，勢必再引爆一波熱潮。樂園利用堤坡空間地形特色，打造出以臺灣原生特色動物為主題的全齡共融遊樂場，總長800公尺寬50公尺，占地4公頃，共有31座特色滑梯及100組遊戲設施，是全國最大、共融、全齡化及最具臺灣特色的樂園。

熊猴森樂園黑熊鞦韆非常受小朋友歡迎。 圖／新北市政府文化局 提供

市民廣場及府中商圈場區則規劃藝術裝置及小型演出，有孩子們最喜歡的YOYO唱跳以及巧虎見面會，繽紛的水果色恐龍適合親子一起拍照打卡。此外，還特別邀請樂高大師打造專屬且可搭乘的積木小火車及機械鐘，全球只有18人，也是全臺唯一1位的樂高大師，這次除了打造專屬設施外，還將帶來神還原的積木版臺北101、高雄85大樓及朝天宮；府中商圈店家這次也提出專屬折扣，觀眾可以邊玩邊享折扣。鶯歌陶瓷園區則由美術館帶來表演節目及體驗，邀請孩子們「一起蓋美術館」，透過創意表現心目中的美術館。

2020新北市兒童藝術節開幕式邀請市長侯友宜及協辦單位首長、貴賓上台大合照。 圖／新北市政府文化局 提供

7月25日新北市兒童藝術節開幕式大都會公園場區盛況。 圖／新北市政府文化局 提供

還玩不夠不要緊，這次也特別規劃線上遊戲，就算在家也能玩。遊戲總共規劃8個關卡，其中4個可以在線上破關，另外4個要到活動現場解碼，只要闖破5個關卡，就能參加抽獎，最大獎任天堂Switch主機一台，讓孩子們玩遍全暑假。

文化局表示，自上半年疫情發生以來，新北市始終陪著藝文團隊復甦，包括與紙風車合作「紙風車返笑日」計畫，也全力支持如果兒童劇團售票演出，由文化局支持邀請新北市弱勢團體、家庭前往觀賞，這次也邀請本市傑團新象創作劇團及超過40個團隊及表演工作者演出，給予表演工作者實質協助。

府中商圈場域每週五至週日下午皆有精彩節目接連上演。 圖／新北市政府文化局 提供

「2020新北市兒童藝術節」從7月25日至8月16日在新北大都會公園、市民廣場、府中商圈及鶯歌陶瓷藝術園區4大場區舉行，線上遊戲也同步上線，相關活動訊息可上活動官網查詢http://www.newtaipei-summer.tw/。

(新北市政府文化局 廣告)