中山大學檢討在職專班 研議訂指導原則、把關口試委員

論文風波掀起各界對大學碩士在職專班的討論，包括論文方式、指導教授、口試委員等。中山大學表示，此次事件衍生的論文指導學生人數與碩士在職專班運作方式，校方確實檢討，未來將明訂教師指導研究生人數限制，擬定明確的學位論文或技術報告指導原則，加強研究倫理教育，並縮短論文抄襲審定時間。

中山大學表示，學校多數系所對於教師指導研究生的人數有所限制，但並無全校性的統一規定，校方會進一步審慎考量如何在維繫指導品質、教學自主與保持學生選擇彈性之間，取得平衡。

對於碩士在職專班或一般的在職進修，中山大學肯定其存在的價值，終身學習不僅關乎自我成長，也是產業與國力提升的重要策略。校方認為，在職研究生與一般研究生的論文取向或有不同，前者可能有較多的實務案例，但對於過程的嚴謹性與論文的原創性要求，並無二致。

中山大學將盡速全面檢討，研議是否以技術報告等其他更合宜方案來取代研究論文；而不論是研究論文或技術報告，都需要對過程進行嚴格的管控，例如是否有計畫書的公開發表、審查或進度報告等，並依規定嚴謹把關口試委員名單。校長近期內將召集會議，盤點各系所在職專班的運作現況，要求擬定明確的學位論文或技術報告指導原則，並加強研究倫理教育。

中山大學表示，鑒於學位論文電子化已是常態，「論文原創性比對系統」的效率也不斷提升，論文抄襲審定所需時間可大幅縮短，校方會儘快修定「碩、博士學位論文抄襲、代寫、舞弊處理原則」有關審查時程的規定，以提升抄襲案件處理效率。