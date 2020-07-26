聯合報一周大事7/19~7/25

每周六天，下午2時一到，花蓮縣蔬菜運銷合作社的拍賣區響起連珠砲般叫賣聲，拍賣員口中喃喃發出數字，夾雜著彈舌音，銳利眼睛直盯著眼前圍成半圓的數十名承銷員手勢，確定是否成交，這個特殊叫賣聲只在花蓮響起，這是全台果菜市場獨有的「糶（音同跳）手」喊價拍賣文化。

2020-07-25 17:50