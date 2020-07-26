聯合報一周大事7/19~7/25

聯合報 / 綜合報導
立法院臨時會通過「國民法官法」，民進黨立委舉牌高喊「司法改革、向前邁進」。 圖／聯合報系資料照片
立法院臨時會通過「國民法官法」，民進黨立委舉牌高喊「司法改革、向前邁進」。 圖／聯合報系資料照片

國內：

22日：立法院臨時會三讀通過「國民法官法」，確立採取日本參審制度，未來將由「國民法官」與職業法官共組國民法官法庭，審判特定刑事案件，第一階段將在2023年元旦上路。

23日：行政院會通過「紓困3.0」追加預算，共編列2100億元，將用於買疫苗、救企業，全數以舉債支應。不過其中回補金額達1235億元，超過整體預算的一半。

24日：台北氣象站下午2時19分出現39.7度高溫，不僅創下北市氣象站124年來最高溫紀錄，更刷新1986年創站以來4項紀錄，也是台灣史上第三高溫。

國外：

20日：阿拉伯聯合大公國第一個火星探測器、也是阿拉伯國家首個火星探測器「希望號」在日本成功發射，預計將飛行4億9300萬公里，於2021年2月抵達環火星軌道。

21日：美國政府要求中國大陸在72小時內關閉駐休士頓總領事館，美國國務院亞太助卿史達偉說，休士頓總領事館是中國大陸在美國境內竊取研究成果的中心。總領館最後如期關閉。

23日：美國國務卿龐培歐表示，中國大陸不是正常國家，中共總書記習近平是「破產極權主義意識形態的真心信奉者」；中國大陸外交部發言人華春瑩24日在推特回批龐培歐的所作所為是「蚍蜉撼樹」。

火星 高溫 國民法官 龐培歐

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