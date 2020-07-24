差額醫材設上限 醫界憂品質好的醫材撤離台灣

健保署日前訂定醫材差額給付上限引發各界強力反彈，在衛福部部長陳時中邀集各醫學會溝通後達成三項共識，包括原訂8月1日實施的八大類醫材自付差額上限「暫停」、參考國際價格優先處理極端值品項，最後則是儘速強化醫材資訊公開透明，等待衛福部做最後拍板定案。

新光醫院副院長洪子仁認為，自費上限政策恐造成品質好的醫材撤離台灣。 圖／新光醫院 提供

針對於此，新光醫院副院長洪子仁表示，政策一推出會受到醫界強烈反彈最主要是因為時機點與影響性。首先醫護人員在新冠肺炎蔓延期間，全力配合指揮官的政策，幫台灣把疫情守住，現在第一波疫情才剛趨緩，政府馬上丟出此項政策，並涉及限縮醫界經營空間、醫事人員的治療權，以及病患的選擇權，時間點衝擊醫界觀感。而若依照原版草案所公告的價格，其品項分類不夠細化，一刀切的限制價格會把誤差值加大，使三百多個品項裡的九成都會受到影響，牽涉層面甚廣。

他接著說到，任何制度的實施一定有利有弊，對於設定齊頭式醫材給付上限，有利協助民眾把關收費價格，缺點是可能會影響品質好的醫材離開台灣，雖說品項相同但卻會因價格差異，造成生產來源不同，醫療團隊無法使用好的醫材品牌，損失消費者權益，未來也將不利台灣推動國際醫療，此項政策使醫界普遍擔心。

再者許多醫材是國外進口，在中美貿易戰及匯率價差的波動下，造成進口成本加劇，若新進廠商無法負荷並攤提它的研發成本，在醫材差額給付上限政策的規則下，勢必加速撤離台灣市場。

過去因為藥價基準調查，逐年來降低藥品費用，確實造成部分原廠藥商離開台灣，是以醫界可預見此項政策，對未來會有逐年背離價格的隱憂。每間醫院有的科別財務收益為正，有些科別為損，在年底總結算時若本業收益為正，將有助於醫院購置新設備、提撥醫務人員福利等永續發展，而以107年的財報情況而論，19家醫院裡，其有11家本業是虧損的。

洪子仁進一步提到，若台灣的醫材收費不合理的話，為何會有眾多華僑反而選擇回台就醫？就是因為台灣總體收費仍遠低於國外，是以若以小部份的醫材價格來比對國外價格，反顯得見樹不見林。

對健保署所設的「自費比價網」，洪子仁給予高度肯定，因為價格公開透明，可供民眾查詢醫材價格，但他也提醒，民眾就醫的選擇，並非只有價格做為單一選項，還有對醫院的信任感、對醫師技術的肯定，舉例而言，民眾若有手術需求，會選擇有口碑的醫院執刀，也是這個原因。

最後他強調，在價格方面，醫院自己會有同儕制約的機制，因為病患自己也會比價，所以各醫院自然會自我約制，不會因為沒有設下天花板，醫材價格就滿天亂漲，醫療產業是高度自律的，希望政府能正視醫界的聲音。