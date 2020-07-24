台灣「清廉指數65分」勉強及格？ 網反駁：仍是全球前段班

國際透明組織（Transparency International）今年1月曾公布2019年全球清廉印象指數（CPI），台灣得分為65分，全球排第28名，分數比2018年進步2分，創下我國得分新高。不過，有網友認為這分數只能算勉強及格，他也不解「為什麼台灣清廉度如此低」，貼文掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，台灣全球清廉指數65分算是在及格邊緣，可是我國不是擁有公開透明的監察院，以及類似香港廉政公署的法務部廉政署，用來監督管理各單位，「那為何台灣清廉度如此低？」

貼文一出，網友們留言回應，「民代全部換掉，保證90分」、「等你當了建商就知道65分算高」、「看那些官員越出包越高升、離開政壇馬上變董事長的，你說有清廉嗎？」、「台灣政壇就是笑話」。但也有人認為，「65算高了，台灣贏不少國家」、「全球平均分數43，有三分之二低於50分」、「很高了啦！旁邊國家都污泥，台灣像蓮花」。

清廉印象指數主要針對公部門貪腐情況主觀印象的量測，反映的是對一個國家或地區公共部門公務員（含政治人物）貪腐程度的觀感，是目前全球最廣泛被用來衡量各國整體清廉度的社會經濟指標，滿分為100分。世界各國排名中，紐西蘭和丹麥拿到87分為全球最高，芬蘭以86分排第三。

若以亞太地區觀察，台灣名次僅次於紐西蘭（第1名，87分）、新加坡（第4名，85分）、澳大利亞（第12名，77分）、香港（第16名，76分）、日本（第20名，73分）及不丹（第25名，68分），居亞太第7名。