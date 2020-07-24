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觀光客禁令持續到8/31 陳時中：有需要就會繼續往後延

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
因應各國旅遊疫情建議升級，旅行社紛紛取消出團。本報資料照片
因應各國旅遊疫情建議升級，旅行社紛紛取消出團。本報資料照片

交通部觀光局宣布，配合中央流行疫情指揮中心對國際疫情發展研判及邊境風險管制等防疫措施，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境至8月31日。陳時中表示，根據國際疫情嚴峻的情況，沒有何時解除禁令時間表，有需要就會繼續往後延。

指揮中心發言人莊人祥表示，若要恢復正常海外觀光，一定需要有能產生抗體的疫苗上市才有可能，海外及我國皆具疫苗群體保護力，在疫苗出現前，目前最可能的觀光模式仍是以「旅遊泡泡」為主。

我國累積至今，已連續103天沒有本土個案，近期確實有部分國家境內也不再有本土疫情，如帛琉等，莊人祥說，「旅遊泡泡」觀察指標需與我國防疫成效相當，如資訊透明、監測檢疫量能及本土疫情，但前提仍需有國家願意互惠，以目前國際疫情，以建立完善商務泡泡為優先。

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