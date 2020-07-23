北檢檢察官林達 獲衛生福利專業獎章
台北地檢署檢察官林達長年致力司法醫療公衛結合，以創新思維推動戒癮、戒酒治療及科研計畫，發表專文及推動修法工程，具有貢獻，今天獲頒衛生福利部三等衛生福利專業獎章。
衛生福利部今天舉辦109年頒發衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮，由部長陳時中主持及頒獎。林達獲頒三等衛生福利專業獎章。
台北地檢署指出，林達長年推動毒品緩起訴戒癮治療的改良，促成司法、醫療、民間單位合作，提升專業化及精緻化辦理毒品緩起訴個案戒癮治療流程，開啟毒品多元處遇模式。
此外，林達與台北市立聯合醫院松德院區合作，運用衛生福利部「非鴉計畫」，首創鼓勵個案完成課程獲取補助的獎賞機制，提高個案參與意願。並積極推動國內司法、精神衛生與醫療處遇的整合，致力提倡司法應尊重及納入精神醫學專業。
林達另創新推動酒駕緩起訴戒酒治療，促成法務部「開發建置預防酒駕再犯之行動科技支援系統」科學研究計畫，及推動北檢與松德醫院合作「酒駕案件醫療介入計畫」迄今，締結司法與醫療機構友好連結及新型處遇方式。
北檢表示，林達長年深耕衛生福利及司法領域，發揮專業素養與服務精神，並與民間攜手合作，共同為全民營造安心健康的生活環境。
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