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建置完整國土坡地保育資料 水保局服務平台獲獎

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
副總統賴清德（左四）今天頒獎給水保局「坡地環境共同服務平台」。圖╱水保局提供
副總統賴清德（左四）今天頒獎給水保局「坡地環境共同服務平台」。圖╱水保局提供

農委會水土保持局開發「坡地環境共同服務平台」，分成民眾版跟專業版，提供完整的國土坡地保育治理資料，更建置超過十萬筆水保資訊，今天在「因應氣候緊急狀態策略研討會暨台灣防災產業協會大會」上，獲頒防災科技應用獎的防災科技類佳作。

坡地環境共同服務平台為資訊整合決策平台，分為民眾版網頁及專業版治山防災集思網。民眾版網頁基於民眾使用角度，整合國土坡地保育治理資料，提供治山防災、保育治理成果主題圖，以及水保局工程治理重點資訊，以直覺化操作流程、圖形化介面呈現整合圖資。

專業版治山防災集思網，則綜整水保局歷年保育治理與坡地防災資訊，系統涵蓋水保局核心業務相關資料，以便執行全國山坡地保育治理工作，建置超過數十萬筆的水土保持資訊，並提供服務至水保局全台六個分局，運用空間資訊系統整合、展示。

農委會

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