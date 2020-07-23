建置完整國土坡地保育資料 水保局服務平台獲獎

歷經16年整修籌備的「國立台灣博物館鐵道部園區」，終於在2020年7月6日正式開幕。但開幕一個禮拜之後，園區內的解說將縱貫鐵路的總工程師「長谷川謹介」介紹為「台灣鐵道之父」，因為一則臉書貼文，被統派挑出來批評。例如張方遠和蔡正元等人，就認為台灣第一個推動鐵道建設的人應該是劉銘傳，所以「鐵道之父」的尊稱怎麼能給日本人呢？

2020-07-23 10:00