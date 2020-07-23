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健保費率、部分負擔擬雙漲！ 陳時中：還沒定案

中央社 / 台北23日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：疫情指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：疫情指揮中心提供）

健保費率、部分負擔頻頻傳出調漲消息，衛生福利部長陳時中今天表示，目前調整方案都還在討論中，尚未定案，將等11月健保會確認明年健保總額成長率後才會決定。

全民健保是台灣之光，但近年健保財務困境卻漸漸浮出檯面，健保財務缺口每年以新台幣200億元速度持續擴大，根據健保署最新的調整方案，明年不僅健保費、補充保費費率將調漲，就連藥品、檢驗檢查部分負擔也將喊漲。

陳時中下午出席衛福部國家消除C肝辦公室記者會，會前被媒體問到此事時說，保費還沒有特定方案，目前健保署內部持續針對各種想法討論。

陳時中指出，不論是保費或部分負擔調整，都必須經過健保會討論，且程序上必須等到明年健保總額成長率定案後，才會以此計算安全準備金的狀況，再由健保會討論出一個確定的方案。

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