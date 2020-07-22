中油：印尼石化園區投資案沒有中間人

外界質疑中油「印尼石化園區」投資評估案過程有中間人居間穿梭，恐引發外交危機，中油今（22）日澄清，高雄煉油廠第五輕油裂解工場（五輕）是因專業評估不符效益，才改評估至印尼投資新建輕油裂解廠可行性，過程皆以專業及投資效益為考量；DEG國際能源集團則因另有其他投資案，已在去年初退出本案。

中油表示，高雄煉油廠於2015年底關廠，其中五輕提前於2014年中停產，尚有營運價值，因此曾與多國業者洽談搬遷海外的可行性。其中，2016年起與印尼國營石油公司Pertamina經與多次協商，雙方於2018年3月綜合考量五輕搬遷費用高，且效益不及新建輕裂廠，同意終止五輕搬遷印尼投資計畫，並評估新建輕油裂解廠可行性。

外界指出，五輕設備原預計以新台幣500到600億元金額出售，事後出現轉折，改投資超過1000億元，中油表示，這也並非事實。五輕設備原本計畫搬遷印尼，屬於投資而非直接出售，且當時經專業顧問公司評估總投資金額約1000億元，含五輕遷建約350億元、及新建石化下游工廠約650億元，中油及Pertamina最漏合意決定改評估投資新建年產100萬噸乙烯的輕油裂解廠及下游工廠。

雙方在2018年10月11日簽署印尼石化園區架構協定，預估總投資金額2000億元；並於今年6月5日簽訂「印尼石化園區上游輕裂廠合資前約」。另外，DEG國際能源集團負責人石原智惠，原本有意願共同評估印尼新建輕油裂解廠案，但因該公司有其它重要投資案，於去年初早已退出本案。

中油強調，相關文件的協商並未透過中間人引薦，相關投資評估都是由國際知名顧問公司，如IHS公司、中鼎公司、美商KBR公司、美商Fluor公司、安永會計師事務所等協助辦理。評估進展也定期向我國政府彙報，要與印尼政府單位協商時，也會適時尋求我國政府相關單位及我駐印尼代表處協助。