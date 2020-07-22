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影／歐盟捐贈萬劑牛結節疹疫苗運抵桃園機場

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
歐盟捐贈的1萬劑牛結節疹疫苗，22日下午運抵桃園機場，由農委會主委陳吉仲（如圖）主持接收儀式，疫苗通關後立即運往金門，23日起對金門的牛隻施打疫苗。記者陳嘉寧／攝影
歐盟捐贈的1萬劑牛結節疹疫苗，22日下午運抵桃園機場，由農委會主委陳吉仲（如圖）主持接收儀式，疫苗通關後立即運往金門，23日起對金門的牛隻施打疫苗。記者陳嘉寧／攝影

歐盟捐贈的1萬劑牛結節疹疫苗，22日下午運抵桃園機場，農委會主委陳吉仲主持接收儀式後，疫苗傍晚送空軍松山基地指揮部，漏夜由軍機運到金門，23日開始對金門縣的牛隻施打，全力控制牛結節疹疫情擴散。

農委會22日下午5時在長榮空運倉儲公司快遞機放倉舉辦「台歐友好、萬劑疫苗、攜手共抗牛結節疹」接收儀式，出席的包括農委會主任委員陳吉仲、農委會副主任委員黃金城、農委會防檢局局長杜文珍、外交部政務次長曹立傑、財政部關務署台北關組長王明仁、歐洲經貿辦事處政策專員高郁珊Serena Kao。

陳吉仲表示，台灣與歐盟的關係友好，今年4月時台灣捐贈口罩給歐盟與瑞士防疫，金門發生牛結節疹疫情時，歐盟得知台灣需要幫助，第一時間捐贈疫苗台灣，連我們應該支付的運費，也由歐盟自行吸收，展現互惠支援的精神。

根據世界動物衛生組織（OIE）的專家建議，防治牛結節疹疫情最好立即施打疫苗，在牛隻發病之前注射，就可以發揮防疫效果。農委會緊急向南非製造疫苗的廠商訂製疫苗，歐盟得知台灣的需求，立即表達捐贈1萬劑牛結節疹疫苗的意願，幫助台灣防疫。

陳吉仲表示，1萬劑牛結節疹疫苗運送時溫度必須保持4至8度之間，歐盟捐贈疫苗後，以最快的速度運抵桃園機場，海關稽查放行後送往空軍松山基地指揮部，用專機漏夜運往金門，23日起馬上對金門的牛隻注射。

歐盟捐贈的1萬劑牛結節疹疫苗，22日下午運抵桃園機場，由農委會主委陳吉仲主持接收儀式，疫苗開箱稽查通關後立即運往金門，23日起對金門的牛隻施打疫苗。記者陳嘉寧／攝影
歐盟捐贈的1萬劑牛結節疹疫苗，22日下午運抵桃園機場，由農委會主委陳吉仲主持接收儀式，疫苗開箱稽查通關後立即運往金門，23日起對金門的牛隻施打疫苗。記者陳嘉寧／攝影
歐盟捐贈的1萬劑牛結節疹疫苗，22日下午運抵桃園機場，由農委會主委陳吉仲（左）主持接收儀式，疫苗通關後立即運往金門，23日起對金門的牛隻施打疫苗。記者陳嘉寧／攝影
歐盟捐贈的1萬劑牛結節疹疫苗，22日下午運抵桃園機場，由農委會主委陳吉仲（左）主持接收儀式，疫苗通關後立即運往金門，23日起對金門的牛隻施打疫苗。記者陳嘉寧／攝影
歐盟捐贈的1萬劑牛結節疹疫苗，22日下午運抵桃園機場，由農委會主委陳吉仲（左四）主持接收儀式，疫苗通關後立即運往金門，23日起對金門的牛隻施打疫苗。記者陳嘉寧／攝影
歐盟捐贈的1萬劑牛結節疹疫苗，22日下午運抵桃園機場，由農委會主委陳吉仲（左四）主持接收儀式，疫苗通關後立即運往金門，23日起對金門的牛隻施打疫苗。記者陳嘉寧／攝影

疫苗 歐盟 農委會

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