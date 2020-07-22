「中華航空」引誤會 台灣通過華航更名決議案

台灣立法院周三 (7月22日) 處理一項由民進黨團與時代力量黨團做出的提案，建議台灣的交通部應該研擬可分期執行的中華航空（華航）改名計畫。最終立法院院會根據民進黨所提出的決議案作表決，以64張同意票通過。

其中民進黨全投下同意票，國民黨則是全員未出席表決，其余小黨則是投下贊成票。然而，根據法律規定，立法院所通過的決議案並無法律強制效力，只能對行政部門做出監督與建議。

除了通過華航更名的決議案外，台灣的立法院同一天也通過另一項由民進黨所提出的決議案，內容建議台灣行政部門應該針對如何提升護照上「台灣」字樣的辨識度提出具體作法，希望能藉此確保台灣人國際旅行的便利與安全。

起自台灣飛機被誤認

此決議案主要是起因於今年四月台灣捐口罩至歐美各國時，台灣的「中華航空」機身上的「China Airline」字樣，讓部分外媒報導時誤以為該飛機屬於中國，以為是「中國」捐贈的口罩。今年二月，網路上開始有台灣民眾發起華航正名的連署，在4月份連署達到4萬多人。

民進黨團的決議案建議台灣交通部前期以不涉及「改約航權談判」的前提，去研擬改變飛機的涂裝設計，接著邀請相關單位就更改華航英文譯名與華航改名等各項可能性展開討論。

民進黨在提案中強調，為了強化台灣的國際識別，提案請立法院將這個建議做成決議，建議交通部積極研擬並提出華航國際識別的相關政策，避免華航與中國的航空公司被混淆。

決議案的提議包含前期在機身上增加「TAIWAN」或是有台灣意象的設計，並與各單位研擬改英文譯名或是直接改名的各項可能性。

然而，台灣最大的在野黨國民黨卻缺席這項決議案的表決，導致最終表決時，該黨無立委在場投票。

本月初，國民黨立法院的黨團總召林為洲在接受台灣當地廣播節目訪問時曾表示，民進黨團提出的華航更名公決案只是由立法院做出聲明，用來督促行政機關，所以他認為此舉只是「作秀」，並強調國民黨不會「奉陪演戲」。

提升護照上「台灣」二字的辨識度

民進黨提出的另一項提案內容建議提升台灣護照的辨識度。該提案強調，為避免台灣人出國時，因護照封面的文字「China」造成他國無法清楚辨識，被誤認為來自中國，才提出決議案建議台灣行政部門「就如何進一步提升我國護照之『台灣丶TAIWAN』辨識度提具體作法，以維護國人尊嚴，以及確保國際旅行之便利與安全」。

無黨籍的立委林昶佐在兩項提案通過後，在個人臉書的專頁上表示，周三立法院通過的兩項提案能讓台灣人在國際上更能保障自己的身份，不再與中國人混淆。他寫道:「國家正常化，讓台灣成為代表台灣人民的台灣，去除黨國時代遺留的大中國意識形態政府框架，是台灣改革的重大工程。」他也認為這項改革除了憲法層次外，也是許多行政層級應該推動的工作。

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