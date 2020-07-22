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香港、澳門移出中低風險國家 入境須居家檢疫14天

國內新冠肺炎+0 還有8人住院隔離中

自8月1日起開放外籍人士來台就醫 不含醫美及健檢

聯合報 / 記者陳婕翎邱宜君／即時報導
中央流行疫情指揮中心記者會，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、政務次長劉孟奇；第二排中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、政務次長劉孟奇；第二排中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬。記者邱宜君／攝影

6月29日起，除觀光及一般社會訪問，外籍人士皆可申請入境；港澳人士新增特殊人道考量及緊急協處及商務經貿交流入境，均需配合入境後居家檢疫14天及必要檢疫措施，指揮中心今表示，開放各國透過「國際醫療」目的申請來台，自8月1日起開放外籍人士有條件來台就醫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，因全球新冠肺炎疫情影響，我國自今年3月19日實施邊境管制措施，限制非本國籍人士入境，使部分國外病人無法來台而中斷治療。

陳時中說，現考量國內疫情穩定，且醫療量能尚有餘裕，為延續「Taiwan can help, and Taiwan is helping!」的精神，自今年8月1日起，除健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求，國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件提出來台就醫申請。

衛福部將依醫療必要性、療程延續性及風險性等原則進行審查，協助海外人士來台接受醫療服務。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良指出，有來台就醫需求的外籍人士，可申請其配偶或3親等內親屬2人陪同，必要時得增加1位居住國的醫事人員或其他照護者隨行。

所需文件、資料包含：醫療保險證明、檢疫切結書、入境健康證明(登機前三日內英文版COVID-19核酸檢驗陰性報告)，及收治醫療機構擬定之入境防疫計畫、醫療計畫書等，由醫療機構代申請人向衛福部提出入境就醫許可申請，申請人或醫療機構於取得衛福部同意函後，可赴相關機關(構)辦理特別入境許可(程序如附件)。

石崇良進一步說明，經許可入境來台就醫及其陪同者，需於旅客報到(check in)或登機時，向航空公司地勤人員出示登機前3日內英文版COVID-19核酸檢驗陰性報告，並於航程期間全程配戴口罩。

入境後應進行14天居家檢疫，並於檢疫期滿時配合採檢措施，檢驗結果為陰性者，始得至醫療機構接受醫療服務；但若有緊急醫療需求者，則可由收治醫療機構安排入住專責病房或負壓隔離病房住院，經1次採檢結果為陰性，接受醫療處置，14天檢疫期間需比照疑似個案進行照護。

另申請人在台期間的檢疫費、採檢費、醫療診治費用皆為自費，收治的醫療機構並應負責協助安排其必要的檢疫及採檢措施，包含防疫旅館住所、防疫交通接送及就醫安排等。

疫情 衛福部 居家檢疫

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