華航正名政府消極？ 民團批畏縮

「台灣送了幾百萬個口罩，通通都在替中國做外交？」台灣北社、台灣國等民團組成的台派聯盟20日舉辦記者會，呼籲民進黨及總統蔡英文徹底推動華航正名。台灣國執行長陳峻涵批：「連國民黨都支持了，民進黨對改名還畏畏縮縮。」鄭文龍則表示，華航能以轉移航權落實改名。

不正名沒尊嚴

台派民團20日舉辦記者會，呼籲立法院臨時會落實處理華航正名法案，台灣北社社長李川信表示，民進黨身為完全執政的政黨要為台灣歷史及人民負責，他強調說：「華航正明已有朝野共識，民進黨不要背棄你在野時的的理想。」台灣國執行長陳峻涵則批，民進黨把「正名」說成「改名」，是在玩文字遊戲。

「連國民黨都趕要求行政部門先正名，民進黨還在對華航護照正名的用語畏畏縮縮。」他說：「蔡英文政府絕對不要以為817萬投給你是死心塌地，這些人是因為你們能抗中保台，如果正名的態度是這樣隱晦、曖昧，那下次選舉鐘擺效應就會產生。」

鄭文龍則批，華航在口罩外交時送了幾百萬個口罩，但飛機上塗裝是寫CHINA，「做功德做到墳墓去！替中國在做公益外交，自己外交空間反而不見。」鄭文他認為，如果像蘇貞昌說的加強台灣意象，把華航機身改成台灣，「在國外搭機廣播一樣會說CHINA AIRLINE，我不希望被誤認成中國人，航班公司沒改還是一樣。」

以航權轉移落實

鄭文龍指出，許多國家清楚台灣是獨立的個體，且一直在暗地裡推動台灣進行更名，他舉例說：「美國政府很清楚我們是台灣，台灣關係法也不是叫中華民國關係法，連外國政府都幫你正名，政府不要自欺欺人，要體會現況。」

公投護台灣聯盟總召集人蔡丁貴無奈說，主要是對民進黨做最後呼籲。他說：「從考試院及監察院被提名人爭議中看得出來，民進黨想通過的法案會克服所有困難。」呼籲民進黨要將人民的意見聽進去，把正名做徹底，不要嘴巴說卻不做。

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