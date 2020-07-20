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政府護觀塘藻礁食言 環團籲中油即刻停工

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「總統府承諾藻礁工程會停工，但中油卻又重啟工程！」環團與國民黨立委蔣萬安、時力立委陳椒華20日召開記者會，呼籲中油停止觀塘藻礁3階施工。蔣萬安表示，蔡總統6月接受環團陳情後，承諾將建立平台進行溝通，但中油卻逕自繼續施工。若中油在1星期內不願意協調的話，環團不排除會採取抗爭。

執政黨欺騙環團

搶救太潭藻礁聯盟召集人潘忠政表沉痛表示，環團與總統蔡英文在6月見面時，蔡英文當下就表達對藻礁問題的關注，並責成總統府副秘書長李俊俋建立溝通協調平台，希望創造兼顧經濟發展與永續環保的雙贏方案，可是6月16日他與李俊俋達成共識，要中油停工後，15日卻發現中油再度動工、施放沉箱。

「碰到環境問題，執政黨卻一拖再拖、不想面對。」陳椒華痛批，民進黨無論在綠色能源政策、國土計劃上都不是真心要進行環保。北部增設太陽能屋頂說北部太陽能不足，可是日本緯度比台灣高都有太陽能屋頂；國土計畫還要將桃園煉油廠遷往觀塘工業區，蔡英文卻對環團說重視環保，「這看起來充滿了欺騙、傲慢。」

即刻停止傷害藻礁

蔣萬安提到，中油施放的沉箱長、寬25公尺，加上高16公尺，而且沉箱放到海底後周圍還有加固工程，對周圍生態環境、保育類珊瑚傷害非常大。中油今年在觀塘藻礁施工的意外不斷，除了造成3名工人死亡的工安意外，還有工作船擱淺造成約0.58公頃的藻礁遭到破壞，許多珊瑚被連根拔起，「環保不分黨派，蔡英文應該儘速兌現承諾。」

「如果中油，或是主管單位經濟部不出來面對，我們會採取抗爭或惡搞行動！」台灣公民參與協會理事長何宗勳說，蔡英文最近自己說，民進黨不能迷失在高滿意度，民調起落下要提出自己的價值，可是環保是民進黨長期的價值，現在卻背離核心，他們希望蔡英文、經濟部正視民意，停止施工，與環團對話。

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中油 蔡英文 民進黨

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