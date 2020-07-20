快訊

戰爭英雄反民族？南韓名將白善燁的「間島特設隊」謎團

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漲健保前奏？院協調查：醫學會盼調高給付「兩三百億」

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
健保署6月行文各醫學會，要求將對於支付標準之調整建議在六月底以前送交台灣醫院協會，院協初步估算各學會希望調高的給付有兩百至三百億之多。報系報資料照
健保署6月行文各醫學會，要求將對於支付標準之調整建議在六月底以前送交台灣醫院協會，院協初步估算各學會希望調高的給付有兩百至三百億之多。報系報資料照

外傳健保費率、部分負擔、補充保費計算方式明年將全面走向調漲，據了解，健保署6月行文各醫學會，要求醫學會將對於支付標準之調整建議，在六月底以前送交台灣醫院協會（院協）。院協證實，六月底進行統整各醫學會意見後，初步估算各醫學會希望調高的給付有兩百至三百億之多。

一名外科醫師表示，健保署要20多個專科醫學會在6月30日前，把對於支付標準調整的建議，全部送到院協進行整合。院協在7月16日召開內部會議，檢視各醫學會要求調整的項目，7月底以前再回饋意見給各專科醫學會，並提給健保署作為各部門總額協商之參考。

台灣私立醫療院所協會理事長、院協副理事長朱益宏證實確有此事。朱益宏表示，根據目前回覆的十幾個專科醫學會所送來之資料，希望調漲的支付標準總共有兩、三百億之多，可以預期健保的調整不可能滿足每個醫學會的建議，各專科還是會覺得太少。

朱益宏表示，健保署醫該做好政策引導的工作，而不是叫院協和專科醫學會自己去討論，這一定會淪為喊價；院協理事長翁文能也會再向健保署溝通，了解署方對於支付標準的調整的規劃方向或腹案。

另針對媒體報導衛福部擬加收慢箋、藥品、檢查等部分負擔，朱益宏建議，部分負擔除了可以舒緩健保財務壓力，也應能有著誘導落實分級醫療的功能。目前還沒有看到新制細節，建議健保署應針對不同層級去訂定部分負擔等級。

對此，民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，健保在不同醫療層級已經規定了門急診的部分負擔，各層級院所的給付標準也有不同。藥品和慢箋不論去哪裡領藥，同藥品的健保給付都一樣，不應該再按照層級去收取不同的部分負擔。滕西華也提醒，檢驗檢查的必要性是基於醫療專業，非民眾就醫前可以預期的成本，這部分對民眾收收取部分負擔並不盡合理。

健保 保費 滕西華

延伸閱讀

李伯璋／務實面對 醫療生態的人性

全面調漲健保費挨批 民團：政府應先檢討這三件事

衛福報向政院報告：健保費率、部分負擔擬雙漲

查健康存摺揪Ａ健保 今年檢舉比例暴增2.5倍

相關新聞

漲健保前奏？院協調查：醫學會盼調高給付「兩三百億」

外傳健保費率、部分負擔、補充保費計算方式明年將全面走向調漲，據了解，健保署6月行文各醫學會，要求醫學會將對於支付標準之調...

被咬會得愛滋？愛滋條例21條與常見迷思

「U=U，測不到即不具感染力，已是國際醫學共識。」今年5月，有民眾在國發會公共政策網路參與平台發起「《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》第21條，應修正符合法源與醫學實證」之提案，該提案已於7月7日跨過5千人的附議門檻，衛福部日前也提出五點回應，並將於9月6日前，完成具體回應。

全面調漲健保費挨批 民團：政府應先檢討這三件事

衛福部上周五向行政院報告最新健保費率方案，外傳包括健保費率、部分負擔、補充保費計算方式都全面走向調漲。民間監督健保聯盟發...

兒童健康照護超級助手 基因檢測第一線把關用藥安全！

孩子被昆蟲咬傷，長輩說，冰箱還有上回消炎止痛的藥水……，慢點！還在用經驗值給孩子用藥？如果不了解藥物引發過敏的風險，或是劑量不適合導致副作用，即使就醫也有可能發生「藥物不良反應」。科技發達、基因解密，

防竊大作戰！「Home Security AI店家防護」AI智能顧店 安全看得見

台灣中小企業、小商家的數量相當龐大，後疫情時期加上政府「振興三倍券」即將上路，民眾紛紛出門進行各種報復性消費，人潮大量湧現商圈，也讓小店家面臨人力吃緊、店休安全等問題。凱擘大寬頻全新推出店家安全解決方

醫材差額上限風暴 吳明彥：1679萬人權益被犧牲

原定8月1日實施的醫材差額給付上限新制，在醫界、消費者反彈怒火下，衛福部決定暫緩實施。為何事件演變至此？台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥直言，優秀醫療團隊、年輕醫師看不到未來、1679萬人有買醫療商業

熱門新聞

全球狂燒…香港、歐洲第二波疫情來襲

上夜夜秀只花10萬 柯文哲爆：與主持人爸爸有私交

軍購烏龍？ 愛三延壽未經國防部核定竟擅闖成對美軍購

林鄭：香港最新確診超過100例 公務員恢復在家工作7日

新增一境外移入確診個案 為常居香港國人

民進黨中常委出爐維持派系平衡 康裕成當選中評會主委

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。