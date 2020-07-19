聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合報一周大事7/12~7/18
國內：
15日：振興三倍券正式上路使用，郵局加入販賣紙本券行列，超商、超市開放預購民眾領券，首日買券、領券量總計二四七點三萬份。
16日：陸軍航特部六○一旅編號616的OH-58D戰搜直升機，執行漢光演習戰備操演結束返場，下午卻墜毀新竹軍機場，正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉不幸殉職。
17日：立法院會行使監察院人事同意權投票，監察院長被提名人陳菊與其餘廿六名監委被提名人在混亂中過關。這也是監委改由總統提名，立法院行使同意權以來，首次全壘打。
國外：
13日：美國國務卿龐培歐透過國務院發布聲明指出，北京聲稱在南海擁有大部分離岸資源是非法的，而為控制這些資源所實施的霸凌行動也是非法，「世界不允許北京將南海視為其海上帝國」。
14日：美國總統川普簽署「香港自治法」，也發布一項行政命令，停止美國對香港的優惠待遇，香港只能獲得與中國相同、沒有特權的待遇；「我們將讓中國為壓迫香港人民負責」。
17日：非裔國會議員和民權鬥士路易斯（John Lewis）2019年底診斷出罹患第四期胰臟癌後逝世，享壽80歲。路易斯是非暴力的民權戰士，與民權鬥士馬丁．路德．金恩一起遊行抗爭過，曾差點被警察毆打致死，之後擔任美國國會議員數十年。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言