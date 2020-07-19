聯合報一周大事7/12~7/18

國內：

15日：振興三倍券正式上路使用，郵局加入販賣紙本券行列，超商、超市開放預購民眾領券，首日買券、領券量總計二四七點三萬份。

16日：陸軍航特部六○一旅編號616的OH-58D戰搜直升機，執行漢光演習戰備操演結束返場，下午卻墜毀新竹軍機場，正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉不幸殉職。

17日：立法院會行使監察院人事同意權投票，監察院長被提名人陳菊與其餘廿六名監委被提名人在混亂中過關。這也是監委改由總統提名，立法院行使同意權以來，首次全壘打。

國外：

13日：美國國務卿龐培歐透過國務院發布聲明指出，北京聲稱在南海擁有大部分離岸資源是非法的，而為控制這些資源所實施的霸凌行動也是非法，「世界不允許北京將南海視為其海上帝國」。

14日：美國總統川普簽署「香港自治法」，也發布一項行政命令，停止美國對香港的優惠待遇，香港只能獲得與中國相同、沒有特權的待遇；「我們將讓中國為壓迫香港人民負責」。

17日：非裔國會議員和民權鬥士路易斯（John Lewis）2019年底診斷出罹患第四期胰臟癌後逝世，享壽80歲。路易斯是非暴力的民權戰士，與民權鬥士馬丁．路德．金恩一起遊行抗爭過，曾差點被警察毆打致死，之後擔任美國國會議員數十年。