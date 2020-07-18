民團指82%民眾贊同陪審制 司法院懷疑偏頗

司法院表示，民間司改會、陪審團協會今天公布民調，指82%台灣民眾贊同陪審制等，但從問卷內容諸多設題來看，令人高度懷疑存有嚴重偏頗。

司法院發布新聞稿表示，這份民調問卷並未詢問民眾是否瞭解英美陪審制，也沒說明陪審制相關配套，民眾若瞭解於陪審制中有判決不附理由、原則不能上訴等特色，是否仍會高度支持陪審、支持兩制併行，都令人存疑。

新聞稿指出，民調並沒有明白告訴民眾，要在台灣移植英美陪審制需要龐大配套措施，也沒有告訴民眾「陪審制」有諸多特點，例如陪審團判決只有表決結果，沒有附上判決的理由，意即只告訴你結論是有罪或無罪，沒有說用那些證據、如何推論。

司法院說，陪審制特點還包括，原則上不能對於陪審團的判決上訴，所以判無罪的時候，檢察官不能上訴，被害人也不能請檢察官上訴；而陪審團不能達成有罪或無罪一致決的時候，也就是說只要有一票反對或者不願表態的時候，會變成Hung Jury（僵局陪審團），要解散陪審團，從頭再來。

司法院表示，如果老實跟民眾講了這些陪審制的真相，讓民眾在更瞭解制度細節基礎上回答訪題，「我們高度懷疑，還會有82%的台灣民眾支持此刻移植英美陪審制，或者，還會有83%的台灣民眾僅以參審或陪審都沒實施過為由，贊成現階段『陪審制』也與『國民法官制度』一併施行嗎？」

新聞稿還指出，問卷使用「強烈推動」、「反對聲音很大」、「沒有共識，為了和諧、避免對立」等誘導性用語，來詢問民眾是否同意於臨時會通過國民法官制度，並省略人民參與審判制度歷經長年討論的事實，能否如實反映民意，也令人高度存疑。

司法院呼籲，各界在立法過程中，回歸務實理性討論，尊重國會、民意決定，共同致力打造「對話式的司法」，使人民可以早日坐上法檯，共同參與刑事審判，讓司法更公開、透明，以落實國民主權。